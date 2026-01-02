Lữ đoàn Tăng 273: Thần tốc dựng lại những “mái nhà niềm tin” cho người dân Tuy Phước

(GLO)- Trong những ngày đầu Xuân 2026, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) vẫn khẩn trương dựng lại những ngôi nhà bị thiên tai tàn phá, giúp người dân xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) sớm ổn định cuộc sống.

Với đơn vị, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của người lính Cụ Hồ - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Ông Tú (thứ 4 từ trái sang) phấn khởi nhận bàn giao ngôi nhà mới vào ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Ngôi nhà mới khang trang rộng 85 m² của gia đình ông Phạm Văn Tú (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) được hoàn thành, bàn giao vào ngày cuối cùng của năm 2025, trong niềm xúc động của gia đình và bà con lối xóm. Ít ai ngờ rằng, từ đống đổ nát sau bão lũ, chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 đã dựng lại cho gia đình ông một ngôi nhà vững chãi, ấm áp nghĩa tình quân dân.

Ngôi nhà cũ của gia đình ông Tú trước đó bị sập do thiên tai; trong khi sức khỏe ông Tú yếu, kinh tế khó khăn nên việc xây dựng lại chỗ ở gần như vượt quá khả năng gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Lữ đoàn Tăng 273 đã khẩn trương triển khai lực lượng, trực tiếp hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình. Căn nhà được khởi công ngày 7-12-2025, với tổng kinh phí 151 triệu đồng; trong đó ngân sách Nhà nước 60 triệu đồng, Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm đóng góp. Riêng cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ 200 ngày công xây dựng.

Nhận bàn giao ngôi nhà mới, ông Tú xúc động chia sẻ rằng đây không chỉ là một căn nhà, mà là niềm tin, là hy vọng, là điểm tựa để gia đình ông yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng 273, mỗi căn nhà được bàn giao hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự sẻ chia.

“Mỗi viên gạch, mỗi mái nhà đều thấm đượm trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, các lực lượng tham gia chiến dịch và của toàn xã hội. Mong rằng, các gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống, vươn lên vượt qua khó khăn” - Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, thực hiện sự phân công của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Lữ đoàn Tăng 273 đã huy động 42 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch, hỗ trợ nhân dân xã Tuy Phước xây dựng 6 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn do thiên tai.

Thời gian gấp, yêu cầu cao, trong khi địa bàn thi công bước vào cao điểm mùa mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng công trình. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định rõ, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của “đội quân công tác” trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 khẩn trương hoàn thành 6 ngôi nhà tại xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Nhấn mạnh tinh thần đó, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Đơn vị đã thành lập Ban Tổ chức Chiến dịch, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, lựa chọn những đồng chí có tay nghề, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt để thành lập các tổ công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể, quán triệt nghiêm các quy định về an toàn lao động, tổ chức chỉ huy chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện”.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các tổ công tác tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân, thống nhất phương án thi công, bố trí lực lượng hợp lý, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo theo đúng quy định.

Trực tiếp tham gia thi công, Trung sĩ Trần Minh Hải - Trưởng xe T54, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng 273, chia sẻ: “Chiến dịch yêu cầu “thần tốc”, nên anh em tranh thủ từng giờ. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn căn nhà dần hoàn thiện, ai cũng có thêm động lực”.

Với tinh thần “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273 đã chủ động khắc phục bất lợi của thời tiết, làm việc ngày đêm, kể cả những ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ. Dự kiến, toàn bộ các căn nhà sẽ được hoàn thành, bàn giao cho các gia đình vào ngày 11-1, sớm hơn kế hoạch 1-2 ngày.

Những ngôi nhà mới kiên cố đang dần hình thành không chỉ mang đến nơi ở an toàn cho người dân, mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự “thần tốc” và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.