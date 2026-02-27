Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kiểm tra công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

QUỐC HÙNG

(GLO)- Chiều 25-2, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 747 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại 133 xã, phường, thị trấn.

Căn cứ chỉ tiêu Bộ Công an phân bổ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương trong rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị.

glo-cong-an-1.jpg
Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2026.

Đến nay, công tác khám phúc tra sức khỏe đã hoàn thành với 902 công dân đủ điều kiện. 100% đơn vị cấp xã (133/133) hoàn tất việc thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm 905 công dân đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức, phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, qua đó thu hút 1.558 nam và 19 nữ công dân tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

glo-cong-an-2.jpg
Đại diện các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tiến độ thực hiện công tác giao nhận quân năm 2026.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, nghiêm túc của các đơn vị; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ hồ sơ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân năm 2026, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

