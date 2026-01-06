Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Hai gặp, bốn biết” tạo đồng thuận trong tuyển quân

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương tăng cường thâm nhập “hai gặp, bốn biết”, trực tiếp gặp gỡ thanh niên và gia đình để nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng, nguyện vọng.

Cách làm sâu sát, linh hoạt này góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2026.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ phối hợp Ban Nhân dân thôn Krông Hra gặp gỡ, trò chuyện với gia đình thanh niên Mik Ka. Ảnh: ĐVCC
Tranh thủ buổi tối, cán bộ Ban CHQS xã Đak Pơ phối hợp Ban Nhân dân thôn Krông Hra đến gặp gỡ, trò chuyện với gia đình anh Mik Ka (SN 2003, người Bana). Được cán bộ tuyên truyền, phân tích về mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), các chế độ ưu tiên, đãi ngộ, ông Chum (bố anh Mik Ka) phấn khởi chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 2 người con trai, Mik Ka là con lớn. Hay tin con trúng tuyển, gia đình vừa mừng vừa hồi hộp. Được địa phương quan tâm, chúng tôi rất an tâm; bản thân cháu cũng nắm rõ quy định và ý thức tự giác chấp hành”.

Đợt này, xã Đak Pơ có 40 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 10 trường hợp viết đơn tình nguyện. Ông Nguyễn Kiêm Bộ - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đak Pơ - cho biết, địa bàn xã có 24 thôn, làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54%.

Từ ngày 22-12-2025, đơn vị đã thực hiện việc thâm nhập “hai gặp, bốn biết” (gặp công dân, gặp gia đình; biết sức khỏe, biết trình độ văn hóa, biết lai lịch, hoàn cảnh, biết phẩm chất đạo đức) theo tinh thần “đến từng nhà, rà từng hộ”. Đến nay, Ban CHQS xã đã gặp gỡ hầu hết gia đình và thanh niên để nắm bắt hoàn cảnh, tư tưởng, nguyện vọng của từng trường hợp.

“Đang vào mùa thu hoạch mía nên để thuận lợi cho bà con, đơn vị chia thành các tổ, hằng đêm phối hợp với các thôn, làng đến gặp gỡ từng gia đình, thanh niên. Ngoài tuyên truyền Luật NVQS và các nghị định liên quan, chúng tôi còn tìm hiểu nhân thân, lắng nghe tâm tư của gia đình và thanh niên để giải đáp, làm rõ những băn khoăn, giúp họ thông suốt tư tưởng, nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc” - ông Bộ cho hay.

Nhìn chung, tại các địa phương, công tác thâm nhập, nắm tình hình thanh niên được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa bàn. Không chỉ lực lượng quân sự, công an, hoạt động này còn có sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở, qua đó tạo sự hưởng ứng, đồng thuận trong các gia đình, thanh niên và người dân.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất gặp gỡ thanh niên, gia đình. Ảnh: ĐVCC
Đến thời điểm này, Hội đồng NVQS phường An Phú cũng đã hoàn tất thâm nhập “hai gặp, bốn biết” đối với 45 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2026. Bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết, địa phương đã thành lập 2 đoàn công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Quá trình thâm nhập còn có sự tham gia của cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất.

Các đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, hình ảnh, thông tin cá nhân để bảo đảm không xảy ra sai sót. Điều đáng mừng là hầu hết gia đình đều ủng hộ con em nhập ngũ; nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện và háo hức chờ ngày tòng quân.

Thanh niên Nguyễn Tấn Dũng (SN 2007, tổ dân phố 5, phường An Phú) bày tỏ: “Được các cán bộ quân sự phường ân cần giảng giải, em hiểu rằng khi thực hiện nghĩa vụ, bản thân em và gia đình cũng được hưởng nhiều chế độ, chính sách của Nhà nước. Đó là động lực để em phấn đấu, cống hiến trong quân ngũ”.

Phường Quy Nhơn Đông đợt này có 67 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, trong đó gần 30 trường hợp viết đơn tình nguyện. Theo ông Nguyễn Văn Phước - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Đông, căn cứ đặc thù địa bàn, đơn vị đang tham mưu tổ chức hội nghị tiếp xúc với thanh niên và đại diện gia đình.

Sau đó, các tổ công tác sẽ về từng khu dân cư gặp gỡ trực tiếp, nhất là những trường hợp còn vướng mắc, hoàn cảnh khó khăn. Đối với thanh niên đang học tập, làm việc xa địa phương, đơn vị nắm tình hình thông qua gia đình và bố trí thời điểm gặp gỡ phù hợp vào dịp lễ, Tết, đồng thời trao đổi qua điện thoại để lắng nghe, nắm bắt tình hình.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai tuyển chọn và gọi 5.697 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 4.950 chỉ tiêu NVQS và 747 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các bước, trong đó có công tác thâm nhập.

Qua đó, tiếp tục rà soát, nắm chắc hồ sơ, nhân thân, tư tưởng thanh niên, chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ giao quân và động viên, khích lệ thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

