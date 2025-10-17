Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2026, do Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh (NVQS) tổ chức vào sáng 17-10.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Ảnh: H.P

Thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị, chính sách

Công tác xét duyệt chính trị, chính sách trong tuyển quân là quá trình kiểm tra, đánh giá lý lịch, phẩm chất đạo đức, hoàn cảnh gia đình của công dân để xác định đủ tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Mục đích là để sàng lọc, lựa chọn những thanh niên (TN) ưu tú, đáp ứng tiêu chuẩn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, đồng thời đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ.

Trên cơ sở đó, các địa phương coi trọng công tác này, nhất là việc nắm nguồn, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân.

Xã Tuy Phước Bắc tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách trong công tác tuyển quân. Ảnh: H.P

Tại xã Chư Sê, qua xét duyệt chính trị, chính sách có 1.403 TN đủ điều kiện nhập ngũ; trong đó có 708 TN đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Đến nay, Hội đồng NVQS xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, phân loại, kết luận chính xác, rõ ràng từng đối tượng. “Quá trình thực hiện đã đảm bảo yêu cầu công khai, dân chủ và công bằng, làm tiền đề thực hiện tốt các khâu tiếp theo trong công tác tuyển quân”-Chủ tịch UBND xã Chư Sê Trần Minh Triều-thông tin.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN: “Chú trọng tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, lý lịch chính trị rõ ràng, có trình độ; tuyệt đối không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức vào quân đội”.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tại phường An Phú đã có 69 TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chủ tịch UBND phường An Phú Hoàng Thị Minh Bình cho biết thêm: “Phường đã thực hiện các bước theo quy định trong công tác tuyển quân, qua xét duyệt đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển 435 TN đủ điều kiện. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để địa phương đảm bảo được chỉ tiêu TN nhập ngũ năm 2026” .

Việc chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2026 tại tỉnh đã minh chứng cho sự thích nghi nhanh chóng của địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để thực hiện công tác tuyển quân.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Nam Huỳnh Phương Nam thông tin: Trong công tác xét duyệt chính trị, chính sách, Hội đồng NVQS phường đã chú trọng thực hiện tốt khâu nắm nguồn, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân. Các trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đều được xét duyệt công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

Mùa tuyển quân năm nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện bản thân, xem đây là niềm vinh dự và tự hào. Chia sẻ về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, TN Lê Quốc Quân (SN 2006, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc) nói: “Tôi quan điểm tu thân trước rồi mới lập nghiệp. Và hơn hết, thực hiện NVQS là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi TN với Tổ quốc. Môi trường quân ngũ mình sẽ cho tôi những trải nghiệm, kỷ niệm khó quên để trưởng thành hơn”.

Thanh niên Lê Quốc Quân (SN 2006, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc) tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện bản thân, xem đây là niềm vinh dự và tự hào. Ảnh: H.P

Theo thống kê của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), hiện nay các xã, phường đã hoàn thành xét duyệt chính trị, chính sách đúng quy định. Tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có gần 145.300 TN; đủ điều kiện nhập ngũ trên 84.440 TN.

Bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh, các xã, phường tổ chức rà soát thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, tổ chức sơ tuyển sức khỏe; xét duyệt chính trị, chính sách đúng quy định; soát xét các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn, chưa gọi nhập ngũ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiệu quả. Tổng đăng ký, quản lý độ tuổi thực hiện NVQS là 142.020 công dân, đạt 4,3% so với dân số.

Theo Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, các xã, phường đã tổ chức rà soát thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, tổ chức sơ tuyển sức khỏe; xét duyệt chính trị, chính sách đúng quy định. Ảnh: H.P

Tuy nhiên, một số xã, phường chốt thực lực TN trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn sai sót như: Bỏ sót thực lực, TN chưa có giấy xác nhận của các trường đại học, cao đẳng nhưng vẫn đưa vào xét diện tạm hoãn; các lý do miễn, tạm hoãn NVQS còn chung chung, chưa rõ ràng; nắm thực lực cấp thôn còn chưa chắc, quy trình xét duyệt chưa chặt chẽ…

Thanh niên phường Quy Nhơn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh-đánh giá: Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh, cơ quan thường trực hội đồng NVQS các cấp đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026 bảo đảm thực hiện “tròn khâu”, gắn với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”; đúng quy trình, đúng Luật NVQS.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, trước hết là TN trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật NVQS và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân. Từ đó, giúp các TN cùng gia đình hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc sâu sát cơ sở, tròn khâu trong tuyển quân, tuyển người nào chắc người đó. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính bảo đảm đầy đủ kinh phí cho công tác tuyển quân. Sở Y tế giám sát chặt chẽ việc công tác khám tuyển và thực hiện tốt công tác chuyên môn về khám sức khỏe. Hội đồng NVQS tỉnh phân công các thành viên phụ trách cơ sở để kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phân bổ chỉ tiêu giao quân sát thực tế từng địa bàn, địa phương.

Bộ CHQS tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân đảm bảo linh hoạt, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo chất lượng.