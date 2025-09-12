(GLO)- Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2026 tổ chức chiều 12-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, đặt ra yêu cầu sâu sát cơ sở, thực hiện tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Mục tiêu đặt ra của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2026 là tiếp tục thực hiện tròn khâu, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”; bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chú trọng nâng cao chất lượng.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản về công tác tuyển quân.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin về các bước, quy trình triển khai công tác tuyển quân 2026. Ảnh: H.P

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã tham gia tập huấn công tác tuyển quân do Quân khu 5 tổ chức và tiến hành tập huấn cho cơ quan quân sự địa phương các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, rà soát chốt thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển và chuẩn bị xét duyệt cấp xã theo đúng quy định.

Đến nay, 100% công dân nam đã đăng ký NVQS lần đầu; chốt thực lực số nam công dân trong diện gọi nhập ngũ chiếm 1,12% so với dân số.

Dự kiến tỉnh sẽ thành lập 6 Hội đồng khám tuyển, ngành Y tế cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện để công tác khám tuyển đạt chất lượng, đảm bảo theo quy định. Ảnh: H.P

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Không còn cấp huyện, các nhiệm vụ công tác tuyển quân của cấp huyện cơ bản điều chuyển về cấp xã và 1 phần về cấp tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyển quân năm 2026 gặp không ít khó khăn, nhất là việc chỉ đạo công tác tuyển quân, trong công tác khám tuyển, tổ chức giao nhận quân và kinh phí thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để khắc phục các khó khăn, hạn chế để công tác tuyển quân năm 2026 đảm bảo đạt chỉ tiêu, có chất lượng.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết đơn vị sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ, địa bàn được phân công tăng cường bám sát cơ sở trong việc theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân. Trọng tâm là giúp địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, điều hành trong thực hiện công tác tuyển quân.

“Quá trình thực hiện tuyệt đối không có việc “khoán trắng” cho cấp xã; phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị”, đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt việc “bình cử, công khai”, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đi kèm với đó là xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt các chính sách đối với thanh niên nhập ngũ và sau xuất ngũ để việc thực hiện NVQS trở thành tinh thần trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi thanh niên.