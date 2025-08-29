(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Chú trọng tuyển chọn công dân có trình độ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

* Mục tiêu của công tác tuyển quân năm 2026 được UBND tỉnh đề ra là gì, thưa ông?

- Ủy ban nhân dânD tỉnh đề ra mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng trong tuyển quân năm 2026. Trong đó, chú trọng tuyển chọn gọi công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên; góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm. Quá trình triển khai phải thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018, Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 3-7-2025 của Bộ Quốc phòng và các văn bản quy định trong tuyển quân. Đặc biệt là thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó, tuyển quân đủ số lượng, coi trọng chất lượng”.

UBND tỉnh đề ra yêu cầu giao quân năm 2026 phải đảm bảo số lượng, chất lượng. Ảnh: H.P

* Công tác tuyển quân năm 2026 chắc hẳn có nhiều điểm mới...

- Đúng vậy! Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, Thông tư 68/2025/TT-BQP đã sửa đổi, bổ sung điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe khi tuyển quân so với Thông tư 148/2018/TT-BQP. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP: Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP: Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9. Ngoài ra, Thông tư 68/2025/TT-BQP cũng sửa đổi Điều 6 Thông tư 148/2018/TT-BQP về trách nhiệm của địa phương giao quân để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể, trách nhiệm của UBND cấp huyện được chuyển cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Thực hiện tròn khâu trong tuyển quân

Thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Ảnh: H.P

* Đối với tỉnh Gia Lai, đâu là những khó khăn khi triển khai thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp, thưa ông?

- Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2026. Cụ thể, cấp tỉnh chỉ đạo công tác tuyển quân trên địa bàn xã, phường rộng, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành còn nhiều khó khăn, đặc biệt với các xã vùng sâu, vùng xa, nên công văn đến các địa phương này chậm so với thời gian quy định. Đồng thời, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc thành lập Hội đồng khám gặp nhiều khó khăn về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm công tác khám tuyển; ở những sâu vùng xa khả năng hiệu quả chất lượng không cao. Ngoài ra, mỗi Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ tổ chức 2 - 3 địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân nên quá trình tổ chức, triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn cho đơn vị trong việc điều hành và tổ chức Lễ; cũng như việc phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, nắm tổng hợp báo cáo nhanh gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, quy định Ban CHQS cấp xã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực hiệp đồng với đơn vị nhận quân để giao quân mà không quy định cụ thể đơn vị nào đưa quân đi (Ban CHQS cấp xã thì không đủ khả năng), đơn vị nào theo dõi phúc tra bù đổi và chịu trách nhiệm trong việc này. Kinh phí bảo đảm cho công tác tuyển quân cũng chưa rõ đơn vị nào đảm nhiệm.

* Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Bộ CHQS tỉnh sẽ đề ra những giải pháp gì để tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2026 đảm bảo số lượng, chất lượng, thưa ông?

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

- 2026 là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ tuyển quân sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản về công tác tuyển quân. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026; Quyết định thành lập Hội đồng NVQS tỉnh; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, rà soát chốt thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển và chuẩn bị xét duyệt cấp xã theo đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS. Dự kiến sẽ thành lập 6 Hội đồng khám; mỗi Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ là một Hội đồng khám. Trong mỗi Hội đồng khám dự kiến sẽ thành lập từ 2 - 3 đoàn khám theo từng khu vực từ 7 - 8 xã, phường (toàn tỉnh dự kiến thành lập từ 16 - 17 đoàn). Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức giao, nhận quân. Dự kiến sẽ có khoảng 15 địa điểm tổ chức giao nhận quân với khả năng bảo đảm được khoảng 5.000 công dân.

