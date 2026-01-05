Sư đoàn 2 tập huấn chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị năm 2026

(GLO)- Sáng 5-1, tại phường An Khê, Sư đoàn 2 tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị năm 2026. Đại tá Lê Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 2 chủ trì khai mạc lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn được thực hiện qua hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 112 cán bộ chính trị thực hiện công tác giảng dạy chính trị tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 2.

Cán bộ chính trị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 tham gia tập huấn. Ảnh: Lê Hoa

Nội dung tập huấn tập trung vào sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng bài chính trị ở đơn vị cơ sở. Ứng dụng các phần mềm hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ soạn bài giảng, làm trình chiếu trong quá trình giáo dục chính trị và các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ chính trị các cấp được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số trong tổ chức giáo dục chính trị, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp thu, phù hợp với đặc điểm tâm lý của cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Lê Sỹ Hùng - Chính ủy Sư đoàn 2 phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Lê Hoa

Chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Sỹ Hùng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị cần chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác; tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các giải pháp công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo”.