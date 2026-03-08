Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Binh đoàn 15

NGỌC HẰNG
THANH QUÝ
(GLO)- Ngày 6-3, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Binh đoàn 15.

Trên cơ sở những tình huống giả định sát với thực tế chiến đấu do đoàn công tác đưa ra, các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15 đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, nội dung các bước chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, vật chất ra khu sơ tán theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và đúng thời gian quy định.

trung-tuong-nguyen-ba-luc-pho-tong-tham-muu-truong-chu-tri-buoi-kiem-tra.jpg
Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi kiểm tra. Ảnh: Thanh Quý

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Binh đoàn 15. Hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ; kế hoạch cơ động lực lượng, di chuyển sở chỉ huy ra khu sơ tán; kế hoạch đảm bảo hậu cần - kỹ thuật được xây dựng chặt chẽ, khoa học.

Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ chỉ huy các cấp cũng được triển khai nghiêm túc. Công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái SSCĐ được tổ chức đồng bộ, sát thực tế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ.

hoi-nghi-dang-uy-trong-chuyen-trang-thai-sscd-tai-binh-doan-15.jpg
Hội nghị Đảng ủy trong chuyển trạng thái SSCĐ tại Binh đoàn 15. Ảnh: Thanh Quý

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 trong công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng năm 2026; thường xuyên rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khâu yếu.

ha-dat-menh-lenh-hanh-quan-trong-chuyen-trang-thai-sscd-tai-binh-doan-15.jpg
Hạ đạt mệnh lệnh hành quân trong chuyển trạng thái SSCĐ tại Binh đoàn 15. Ảnh: Thanh Quý

Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng hiệp đồng, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi điều kiện. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

