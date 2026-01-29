Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bệnh viện Quân y 13 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 29-1, Bệnh viện Quân y 13 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện quyết định về việc triển khai tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13 (thời bình) thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Kim Quyền - Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đã công bố quyết định tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13 (thời bình).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo quyết định, Bệnh viện sẽ kiện toàn lại các khoa, phòng chuyên môn. Trong đó, một số khoa thành lập mới gồm: Thần kinh - Tâm thần, Chấn thương chỉnh hình, Thận lọc máu, Sản nhi.

Nhân dịp này, 39 đồng chí đã nhận quyết định bổ nhiệm chức danh theo biểu biên chế mới của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 5.

﻿Đại tá Trần Kim Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật trao quyết định bổ nhiệm cho 39 đồng chí. Ảnh: Hoàng Vũ

Năm 2025, Bệnh viện Quân y 13 phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đã triển khai các kỹ thuật cao như phẫu thuật nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser, tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối.

Tổng số lượt bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 13 trong năm qua đạt gần 29 ngàn lượt, thu dung đạt 7.500 lượt bệnh nhân và tỷ lệ sử dụng giường bệnh khoảng 127% (tăng 2,46% so với năm 2024).

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc tổ chức lại Bệnh viện Quân y 13 (thời bình) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân y trong tình hình mới, nâng cao năng lực khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; đồng thời, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

