Phó Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội ở Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-2, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, chúc Tết tại các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra, chúc Tết tại các đơn vị: Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, Trạm Radar 3512 (Quân chủng Hải quân).

Thiếu tướng Trần Thanh Hải (thứ 4 từ phải qua) thăm, chúc Tết Trạm Radar 3512 (Quân chủng Hải quân). Ảnh: L.P

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị Đảng ủy - chỉ huy các đơn vị quán triệt nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác sẵn sàng chiến đấu.

Nhất là nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông. Ảnh: L.P

Song song với đó, các đơn vị cần quan tâm tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an toàn. Sau Tết, các đơn vị chủ động bắt tay ngay vào các nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và ra quân huấn luyện 2026.

Quân khu 5 tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tuy Phước. Ảnh: L.P

Dịp này, đoàn công tác của Quân khu 5 cũng đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước và phường Hoài Nhơn Bắc; đồng thời tặng 60 suất quà (mỗi địa phương 30 suất, 1,3 triệu đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.