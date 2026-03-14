Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Chiều muộn 14-3, khi nhiều hộ dân vẫn còn đang làm rẫy, ông Lê Văn Túc - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Phú Bình - vẫn kiên nhẫn chờ bà con trở về để trao tận tay từng tấm thẻ cử tri.

Khi trao thẻ, ông không quên nhắc nhở mọi người sáng 15-3 đến khu vực bỏ phiếu để tham gia ngày hội của đất nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Túc chia sẻ: “Thôn Phú Bình có gần 500 hộ, là địa bàn có số lượng cử tri đông của xã Ia Le. Thời điểm này bà con đang vào mùa chăm sóc, thu hoạch nông sản, nên thường 5-6 giờ chiều mới về nhà. Vì vậy, chúng tôi phải chờ bà con về mới phát thẻ cử tri. Thẻ cử tri rất quan trọng nên phải trao tận tay người lớn trong gia đình để giữ gìn cẩn thận, để mọi người bỏ phiếu đúng quy định”.

ong-le-van-tuc-thon-truong-thon-phu-binh-kiem-tra-danh-sach-niem-yet-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031-tai-khu-vuc-bo-phieu-cua-thon.jpg
Ông Lê Văn Túc - Thôn trưởng thôn Phú Bình kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7 vào chiều ngày 14-3. Ảnh: N.D

Tại điểm bầu cử thôn Phú Bình, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Phòng bỏ phiếu được trang trí trang trọng; băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo tại các vị trí dễ quan sát. Thẻ cử tri cũng đã được phát đến từng hộ dân trong thôn. Theo kế hoạch, đúng 6 giờ 30 phút sáng 15-3, cử tri sẽ có mặt tại khu vực bỏ phiếu để tham gia lễ chào cờ, sau đó tiến hành bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử xã Ia Le, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn xã đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. Toàn xã đã thành lập 14 tổ bầu cử với 192 thành viên phụ trách tại 14 khu vực bỏ phiếu.

Qua thống kê, toàn xã Ia Le hiện có 15.827 cử tri được niêm yết danh sách tại các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử. UBND xã cũng đang phối hợp với Công an xã tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đặc biệt là những trường hợp đi làm ăn xa hoặc vắng mặt dài ngày, nhằm bảo đảm việc cấp phát thẻ cử tri đúng quy định.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, công tác tuyên truyền được địa phương đặc biệt chú trọng. Thông tin về cuộc bầu cử được tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã cũng như các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để người dân dễ dàng tiếp cận và theo dõi.

kiem-tra-lan-cuoi-danh-sach-niem-yet-cu-tri.jpg
Ủy ban bầu cử xã Ia Le kiểm tra danh sách niêm yết cử tri lần cuối trước ngày bầu cử. Ảnh: N.D

Cử tri Phạm Thanh Bình (thôn Lương Hà) chia sẻ: “Những ngày qua tôi cùng nhiều người dân trong thôn đã tham gia các cuộc họp tuyên truyền về bầu cử. Tôi cũng tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên để cân nhắc khi bỏ phiếu vào sáng 15-3. Mong rằng những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương”.

xa-ia-le-da-chuan-bi-san-sang-ngay-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Xã Ia Le đã chuẩn bị sẵn sàng ngày hội non sông vào ngày 15-3. Ảnh: N.D

Thời gian qua, xã Ia Le cũng đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Qua các buổi gặp gỡ, cử tri bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Đặc biệt, trong ngày 14-3, Ủy ban bầu cử xã Ia Le đã vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử. Thành viên các tổ bầu cử, đại diện các cơ quan đảng, chính quyền địa phương và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện cử tri, người có công cách mạng, chức sắc tôn giáo, cử tri người cao tuổi, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có mặt đông đủ để làm lễ chào cờ. Sau diễn văn khai mạc, thông qua thể lệ nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu, các cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu.

co-hoa-duoc-trang-hoang-doc-quoc-lo-14-doan-qua-trung-tam-xa-ia-le-chao-mung-ngay-bau-cu.jpg
Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Ia Le trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày hội non sông. Ảnh: N.D

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Lê Minh - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Le - cho biết: Đến cuối ngày 14-3, 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã đã hoàn tất mọi công việc. Hệ thống điện chiếu sáng, thông tin liên lạc được bảo đảm thông suốt; các phương án dự phòng mất điện, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

“Quá trình vận hành thử nghiệm ngày 14-3 giúp các tổ bầu cử nắm chắc quy trình, thành thạo các bước thực hiện và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công” - ông Minh cho biết thêm.

null