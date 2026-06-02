Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn công tác đảng, công tác chính trị

(GLO)- Ngày 1-6, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp tập huấn công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2026.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thành Phúc

Trong thời gian 2 ngày, 80 học viên là cán bộ chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh được nghiên cứu 13 chuyên đề trọng tâm, bám sát yêu cầu thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT hiện nay.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề như: nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong lực lượng vũ trang tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tuyên huấn, dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh, công tác quần chúng và phổ biến, giáo dục pháp luật.