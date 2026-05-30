Gia Lai: Hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân trong năm 2026

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 6804/UBND-PVHCC yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân đủ điều kiện trong năm 2026.

Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, thời gian qua, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã kích hoạt được 2.283.535 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 80,42%. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ảnh minh họa: M.L

Trước tình hình đó, tại Công văn số 6804/UBND-PVHCC, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 100% việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện ngay trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ công cuộc chuyển đổi số ở địa phương.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản mức độ 2. Mỗi cán bộ không chỉ tự mình thực hiện mà còn phải là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình và nhân dân tham gia sử dụng ứng dụng VNeID trong các giao dịch hành chính và tiện ích đời sống.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Theo đó, các tổ công tác lưu động trực tiếp xuống tận khu dân cư, trường học, cơ quan và doanh nghiệp để hỗ trợ cấp tài khoản.

UBND các xã, phường tập trung hỗ trợ tối đa cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Ngành Giáo dục đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu 100% học sinh đủ điều kiện (từ đủ 6 tuổi trở lên) được cấp thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.