Gia Lai: Hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân trong năm 2026

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 6804/UBND-PVHCC yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân đủ điều kiện trong năm 2026.

Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, thời gian qua, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã kích hoạt được 2.283.535 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 80,42%. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 100% việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện ngay trong năm 2026. Ảnh minh họa: M.L

Trước tình hình đó, tại Công văn số 6804/UBND-PVHCC, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 100% việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện ngay trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ công cuộc chuyển đổi số ở địa phương.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản mức độ 2. Mỗi cán bộ không chỉ tự mình thực hiện mà còn phải là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình và nhân dân tham gia sử dụng ứng dụng VNeID trong các giao dịch hành chính và tiện ích đời sống.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Theo đó, các tổ công tác lưu động trực tiếp xuống tận khu dân cư, trường học, cơ quan và doanh nghiệp để hỗ trợ cấp tài khoản.

UBND các xã, phường tập trung hỗ trợ tối đa cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Ngành Giáo dục đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu 100% học sinh đủ điều kiện (từ đủ 6 tuổi trở lên) được cấp thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

