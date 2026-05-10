3 phương án cho cán bộ không chuyên trách cấp xã khi chấm dứt hoạt động từ 31-5-2026

(GLO)- Kể từ ngày 31-5-2026, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động. Để bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy và quyền lợi của đội ngũ này, Chính phủ định hướng 3 phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương.

Phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã là một trong những nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sau kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Theo Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, lực lượng hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31-5-2026.

Tuy nhiên, Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo Luật Cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển.

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 - 120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay, còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước.

Đối với số còn lại này, Chính phủ định hướng giải quyết theo 3 phương án. Một là, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì thực hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã.

Hai là, trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ba là, tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến 31-5-2026 xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương chủ động triển khai theo các phương án nêu trên, bảo đảm thống nhất, kịp thời và phù hợp với thực tiễn.