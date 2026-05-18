Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục đại học

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1180/QĐ-BGDĐT ngày 15-5-2026 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quyết định bãi bỏ 1 thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực GD&ĐT là “Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” (mã số thủ tục 2.000786).

Đồng thời, nội dung liên quan đến thủ tục “Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” tại Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 20-7-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục cũng hết hiệu lực thi hành.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc bãi bỏ này nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT.