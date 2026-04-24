Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN QUÝ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp Hội LHPN phường Bình Định và Trường THCS phường Bình Định tổ chức thi "Rung chuông vàng" nhằm tuyên truyền phòng - chống bạo lực và xâm hại trẻ em; thu hút đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường tham gia.

Trong không khí sôi nổi của cuộc thi, 100 em học sinh khối lớp 8 của nhà trường đã tham gia tranh tài, chinh phục hệ thống câu hỏi tìm hiểu về Luật Trẻ em, các kiến thức cơ bản về phòng - chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, các kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân...

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các em trả lời xuất sắc các câu hỏi.

Các em học sinh hào hứng tham gia hội thi “Rung chuông vàng”. Ảnh: Nguyễn Ngân

Truyền thông phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em bằng hình thức thi "Rung chuông vàng" là hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Thông qua chương trình nhằm tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho học sinh; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các em học sinh xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Nguyễn Ngân

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; tạo cơ hội để các em được rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và trong cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường sống và học tập an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

