Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Chỉ thị nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, công tác tổ chức thi và tuyển sinh được đánh giá ngày càng nghiêm túc, khách quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng giáo dục và tuyển sinh.

Thí sinh Gia Lai tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại như: tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử; việc chấm thi tự luận ở một số địa phương chưa bảo đảm tính phân loại; hiện tượng tuyển sinh vượt chỉ tiêu, quy đổi điểm chưa hợp lý tại một số cơ sở đào tạo.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền). Mục tiêu là vừa bảo đảm độ tin cậy, trung thực của kỳ thi, vừa tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và phụ huynh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp THPT dạng số và tăng cường tích hợp giấy tờ theo hướng gọn nhẹ, đơn giản.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích của kỳ thi; công bố phương thức tuyển sinh theo hướng thống nhất, công bằng và đánh giá đúng năng lực người học.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau kỳ thi; việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch; đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ thi theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị, tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi được diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan, hiệu quả.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các địa phương phải chủ động hỗ trợ học sinh trong ôn tập, đi lại, ăn ở, nhất là với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, bảo đảm không có thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi vì khó khăn điều kiện kinh tế hay giao thông.

Ngoài ngành Giáo dục, nhiều bộ, ngành cùng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Bộ Công an phụ trách bảo đảm an ninh, an toàn và phòng - chống gian lận công nghệ cao; Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế, an toàn thực phẩm; các tập đoàn điện lực, viễn thông và bưu chính phối hợp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, điện và thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi.