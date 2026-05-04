Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao kỷ lục

(GLO)- Tính đến 17 giờ ngày 3-5, cả nước có 1.203.668 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%), thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%); có 8.065 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,67%).

Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.186.513 (chiếm 98,57%); số thí sinh đăng ký trực tiếp là 17.158 (chiếm 1,43%).

Ảnh: VGP

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương, đây là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,66%; số lượng đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ gần 350.000 thí sinh.

Được biết, từ nay đến hết 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát lại, điều chỉnh môn thi và các thông tin nếu phát hiện sai sót.