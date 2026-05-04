Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao kỷ lục

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo LĐO, Vietnamnet)

(GLO)- Tính đến 17 giờ ngày 3-5, cả nước có 1.203.668 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%), thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%); có 8.065 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,67%).

Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.186.513 (chiếm 98,57%); số thí sinh đăng ký trực tiếp là 17.158 (chiếm 1,43%).

Năm 2026 là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương, đây là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,66%; số lượng đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ gần 350.000 thí sinh.

Được biết, từ nay đến hết 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát lại, điều chỉnh môn thi và các thông tin nếu phát hiện sai sót.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

