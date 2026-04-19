Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026; dự thảo Kế hoạch định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, dự thảo Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm như: hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng; hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hoạt động giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các địa phương, đơn vị đã trình bày tham luận về thực trạng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; năng lực đào tạo nghề, các ngành nghề đào tạo chủ lực, kết quả đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển nguồn nhân lực tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca

Cùng với đó là thực trạng tổ chức đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học sinh, những khó khăn hạn chế trong công tác tuyển sinh, đào tạo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi; thực trạng về công tác hướng nghiệp, tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các doanh nghiệp đóng chân hoạt động tại địa bàn phía Tây Gia Lai cũng trình bày tham luận về công tác tuyển dụng người lao động sau đào tạo vào làm việc tại doanh nghiệp thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngoài ra, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận về công tác định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

