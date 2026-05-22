Từ ngày 1 đến 30-6, nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc 2026

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có kế hoạch xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, công trình và đăng ký xét tặng giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu: công trình Toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực Toán học và Thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; mỗi công trình do một tác giả là nhà khoa học đang làm việc trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đăng ký; mỗi tác giả được đăng ký 1 công trình xuất sắc để tham gia xét tặng Giải thưởng.

Trao giải cho các tác giả có công trình đoạt giải nhất Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023. Ảnh: VIASM

Ngoài ra, công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng phải được công bố ít nhất 1 năm và không quá 4 năm tính từ thời điểm có thư chấp nhận đăng bài đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng; thời gian công bố công trình từ ngày 1-7-2022 đến hết 30-6-2025.

Công trình chưa đăng ký tham gia xét hoặc chưa được nhận bất kỳ giải thưởng cấp bộ trở lên tính đến ngày 30-6-2026; công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng không thuộc các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 14 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025; hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng phải đầy đủ, hợp lệ và được gửi đúng thời hạn theo quy định.

Đối tượng tham gia giải thưởng là giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người có quốc tịch Việt Nam đang công tác tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng trước ngày 30-6-2026.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng từ ngày 1 đến hết 30-6. Việc tổ chức đánh giá công trình và xét chọn vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 30-9; tổ chức đánh giá, xét chọn vòng chung khảo, lễ tổng kết và trao thưởng hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Cơ cấu giải thưởng không quá 10 giải nhất, 20 giải nhì và 30 giải ba.

Việc xét tặng giải thưởng công trình Toán học xuất sắc nhằm khuyến khích giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người có quốc tịch Việt Nam đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao và ngày càng có nhiều công trình xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và Thống kê.

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề "Toán học và Hy vọng", thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn "nước rút" ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

