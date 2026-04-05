Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề “Toán học và Hy vọng”, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

MOD 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi học tập, trải nghiệm trực quan và khơi dậy niềm yêu thích toán học cho thế hệ trẻ.

Sôi nổi các hoạt động tại ngày hội

Ngày hội được tổ chức với 2 nội dung chính: Hoạt động chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Ở phần chuyên môn, nhiều bài giảng, tọa đàm xoay quanh giáo dục toán học hiện đại và định hướng phát triển năng lực học sinh được triển khai, mang đến góc nhìn đa chiều cho giáo viên và người học, đồng thời gợi mở các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm tại khu vực “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”, với hơn 70 hoạt động tương tác do 16 đơn vị phối hợp tổ chức.

Học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia các trò chơi tư duy, thí nghiệm khoa học và thử thách sáng tạo, tiếp cận toán học theo hướng trực quan, sinh động, gắn với thực tiễn.

Các đơn vị đồng hành giới thiệu nhiều mô hình đa dạng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Ảnh: B.D

Trong ngày hội, khu trải nghiệm của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thu hút đông đảo học sinh. Đại diện đơn vị cho biết: Các trò chơi tại gian hàng góp phần kích hoạt tư duy toán học, KHCN của các em từ niềm vui khám phá, từ đó hình thành sự yêu thích và tạo nền tảng cho một thế hệ học sinh phát triển về khoa học - kỹ thuật - công nghệ.

Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ hiểu hơn về ứng dụng của toán học mà còn rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

TS. Đinh Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - nhấn mạnh: MOD 2026 không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là không gian kết nối giữa nhà trường, học sinh và cộng đồng yêu toán.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và trao đổi chuyên môn, chương trình góp phần đổi mới cách tiếp cận môn Toán, tạo động lực học tập và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên.

Lan tỏa niềm yêu thích toán học

Tại MOD 2026, trong không gian sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm, đông đảo học sinh bày tỏ sự hào hứng và ấn tượng.

Em Nguyễn Minh Tiến - học sinh lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tại ngày hội, em được tham gia nhiều trò chơi tư duy và thí nghiệm, giúp em cảm nhận toán học gần gũi hơn.

Em đặc biệt ấn tượng với các mô hình giải quyết bài toán thực tế, qua đó thấy toán không chỉ nằm trên trang sách mà gắn bó rất nhiều với đời sống”.

Cùng chung sự hào hứng, em Hồ Lê Bích Thảo - học sinh lớp 7A1, Trường THCS Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: “Các hoạt động vừa vui vừa giúp em tự tin hơn khi học toán. Em muốn thi vào trường chuyên nên những trải nghiệm như thế này rất bổ ích”.

Học sinh, sinh viên hào hứng trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: B.D

Không chỉ học sinh, các đơn vị trường học tham gia cũng mang đến nhiều hoạt động thiết thực. Thầy Nguyễn Hồng Công - Tổ trưởng tổ Toán - Tin, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Chúng tôi đưa 4 giáo viên và 11 học sinh tham gia, đồng thời giới thiệu các mô hình điều khiển robot, ứng dụng AI trong học tập theo định hướng STEM.

Ngày hội mang đến những góc nhìn mới về cách dạy và học toán. Các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh phát triển tư duy, trong khi phần chuyên môn gợi mở nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, rất hữu ích cho công tác giảng dạy.

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Hoàng Duy - ngành Toán ứng dụng K46, Khoa Toán và Thống kê (Trường Đại học Quy Nhơn) tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động.

Duy cho biết việc trực tiếp hướng dẫn, tổ chức trò chơi giúp em có cơ hội kết nối với học sinh, lan tỏa niềm yêu thích toán học và tạo thêm không khí vui tươi cho ngày hội. Bản thân em cũng có cơ hội trải nghiệm tại các mô hình khác, nhờ vậy em nhận thấy toán học rất bổ ích và không hề khô khan.

MOD 2026 đã để lại nhiều ấn tượng tích cực. Không chỉ là hoạt động thường niên, ngày hội góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo và gắn kết, đúng với tinh thần chủ đề “Toán học và Hy vọng”.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, học sinh không chỉ được tiếp cận kiến thức theo hướng trực quan, sinh động mà còn rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề; khẳng định vai trò của các hoạt động trải nghiệm trong giáo dục, góp phần lan tỏa niềm yêu thích toán học.