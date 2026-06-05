Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn khai trương phòng thi IELTS trên máy tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG

(GLO)- Ngày 5-6, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn khai trương phòng thi IELTS trên máy tính, góp phần chuẩn hóa hoạt động khảo thí quốc tế tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự lễ khai trương có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

​Phòng thi IELTS trên máy tính của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, bảo mật và công bằng trong tổ chức thi.

aba0641.jpg
Các đại biểu tham quan phòng thi IELTS trên máy tính của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Việc ra mắt hệ thống phòng thi chuẩn quốc tế giúp sinh viên và thí sinh trong khu vực tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ chuẩn khảo thí quốc tế hiện đại, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT - cho biết: Việc đưa phòng thi IELTS trên máy tính vào hoạt động không chỉ góp phần chuẩn hóa công tác khảo thí quốc tế tại địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế.

Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong môi trường hội nhập.

aba0576.jpg
Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn ký kết hợp tác với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam). Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ lễ khai trương, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam); đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong IELTS.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị, đẩy mạnh đào tạo qua hội thảo ngành ô tô

Trường ĐH Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo

Giáo dục

(GLO)- Ngày 30-5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo kết hợp hội thảo chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, với sự tham dự của đại diện 11 doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

Tuyển sinh

(GLO)- Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đang tuyển 74 nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, nhà trường sẽ triển khai chương trình UEL Elite với tổng mức hỗ trợ lên đến hơn 2,1 tỷ đồng cho người học tiến sĩ trong 3 năm đào tạo.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

null