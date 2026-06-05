(GLO)- Ngày 5-6, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn khai trương phòng thi IELTS trên máy tính, góp phần chuẩn hóa hoạt động khảo thí quốc tế tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự lễ khai trương có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

​Phòng thi IELTS trên máy tính của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, bảo mật và công bằng trong tổ chức thi.

Các đại biểu tham quan phòng thi IELTS trên máy tính của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Việc ra mắt hệ thống phòng thi chuẩn quốc tế giúp sinh viên và thí sinh trong khu vực tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ chuẩn khảo thí quốc tế hiện đại, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT - cho biết: Việc đưa phòng thi IELTS trên máy tính vào hoạt động không chỉ góp phần chuẩn hóa công tác khảo thí quốc tế tại địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận các chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế.

Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên và người lao động nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong môi trường hội nhập.

Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn ký kết hợp tác với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam). Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ lễ khai trương, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam); đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong IELTS.

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