Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn trao 6.800 suất quà cho học sinh vùng lũ

(GLO)- Từ ngày 25-11 đến nay, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao 6.800 suất quà cho học sinh tại 35 trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã nhanh chóng phát động các hoạt động quyên góp, hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng.

Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tặng cặp sách, bút, vở cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: T.D

Theo đó, nhà trường đã thành lập các đoàn trực tiếp đến 35 trường học bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa để trao 6.800 phần quà (gồm cặp sách, vở, bút và dụng cụ học tập) cho các em học sinh.

Mỗi phần quà đã mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực, giúp học sinh vùng lũ ổn định việc học tập.