Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Giao lưu “Tiếp bước truyền thống cha anh” tại xã Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ ĐỨC THÀNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 14-12, tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (xã Ia Dom), Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha anh”.

Tham gia chương trình có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đến từ Tiểu đoàn Bộ binh 50 và 2 xã Ia Dom, Ia Nan.

Tại chương trình, các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Câu lạc bộ Thanh nhạc (Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh) và đoàn viên, thanh niên của Tiểu đoàn Bộ binh 50, xã Ia Dom và xã Ia Nan biểu diễn.

cac-chien-sy-va-dvtn-tham-gia-thi-ghep-tranh-co-dong-ve-ngay-truyen-thong-qdnd-viet-nam.jpg
Các chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên tham gia thi ghép tranh cổ động về Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: H.Đ.T

Bên cạnh đó, các chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên còn được tham gia trò chơi ghép tranh và trả lời câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Dịp này, Trung tâm Hoạt động tanh thiếu nhi tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2025).

