Gia Lai: Kết nối và gọi vốn đầu tư cho 4 dự án khởi nghiệp năm 2025

(GLO)- Chiều 15-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Demo Day - Kết nối và gọi vốn đầu tư các dự án khởi nghiệp năm 2025.

Tham gia chương trình có 4 dự án đến từ các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nếp Việt Heritage, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Giáo dục FTES, Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia và Công ty TNHH Aplus Technologies.

Đại diện Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Giáo dục FTES tham gia thuyết trình tại Demo Day. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại chương trình, đại diện các dự án đã thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm, thương hiệu và nhu cầu đầu tư trước các nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Các dự án đã nhận được nhiều ý kiến tư vấn, góp ý thiết thực từ chuyên gia, nhà đầu tư nhằm hoàn thiện sản phẩm và định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững.

Các chuyên gia, nhà đầu tư góp ý về định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025” đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, đã tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hơn 2.000 lượt cá nhân, doanh nhân trên địa bàn tỉnh; ươm tạo 105 ý tưởng, dự án và thực hiện cố vấn, tăng tốc cho 16 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đồng thời, hình thành mạng lưới 88 nhà cố vấn địa phương và 100 nhà đầu tư thiên thần, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp.

Chương trình Demo Day 2025 không chỉ là điểm gặp gỡ của các dự án khởi nghiệp sáng tạo, mà còn mở ra nhiều kết nối, cơ hội hợp tác và gọi vốn; góp phần tạo động lực để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, bứt phá trong thời gian tới.