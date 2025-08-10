Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Trong chuyến tham quan tại Tây Ninh vào năm 2020, anh Sang tình cờ biết đến hoa sen Đa Lộc và ấp ủ dự định đưa giống hoa lạ này về trồng tại vùng đất Tân Thuận (xã Tuy Phước).

Anh Võ Minh Sang là người tiên phong đưa giống hoa sen Đa Lộc về trồng tại thôn Tân Thuận (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Ảnh: T.D

“Hoa sen Đa Lộc mang ý nghĩa may mắn, sung túc nên thường được bày biện ở những nơi sang trọng. Ngoài ra, loài hoa này còn dùng làm các món ăn hoặc dược liệu sử dụng trong y dược cổ truyền, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Nhận thấy giá trị của nó, tôi quyết định rời phố, trở về quê và khởi nghiệp”-anh Sang tâm sự.

Sen Đa Lộc còn có một số tên gọi khác là sen đất, vạn phúc…, có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia. Giống hoa này thuộc họ gừng, thân giống cây riềng và có độ cao trung bình từ 3-5 m. Hoa có hình dáng tương tự hoa sen nhưng cánh hoa dày, nhỏ và nhiều hơn. Sen Đa Lộc sau khi trồng khoảng 7-8 tháng sẽ bắt đầu ra hoa.

Năm 2022, sau trồng thử nghiệm thành công, anh Sang quyết tâm đầu tư hơn 330 triệu đồng để cải tạo, nâng cao 2.000 m2 đất ruộng nhằm tránh ngập úng và mua củ giống hoa sen Đa Lộc về trồng.

Nhưng rồi, trái ngược với bao công sức và tâm huyết, anh Sang ngỡ ngàng khi nhận ra loài cây mà mình chăm sóc hơn 1 năm qua chỉ là hoa riềng dại, không có giá trị kinh tế. Thời điểm đó, anh bắt buộc phải phá bỏ toàn bộ diện tích đã trồng và làm lại từ đầu.

Anh Sang bày tỏ: “Tôi xác định con đường khởi nghiệp sẽ gặp những thất bại nên tôi lấy đó làm bài học chứ không nản lòng. Để chắc chắn về nguồn giống, tôi lên tận các nhà vườn ở tỉnh Tây Ninh để trực tiếp chọn mua và học hỏi kiến thức trồng, chăm sóc hoa sen Đa Lộc”.

Sen Đa Lộc thuộc họ gừng, thân giống cây riềng và có độ cao trung bình từ 3-5 m, hoa có hình dáng tương tự hoa sen nhưng cánh nhỏ hơn. Ảnh: T.D

Trở về Tuy Phước, anh Sang tự tin bắt đầu vụ hoa mới. Theo anh, loài hoa này dễ thích nghi, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và phù hợp với khí hậu nóng ẩm của vùng đất Tuy Phước. Anh cũng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hạn chế sử dụng các loại phân hóa học và đưa hệ thống tưới tiết kiệm vào phục vụ việc trồng và chăm sóc hoa. Đầu năm 2025, vườn cây của anh đã cho thu hoạch.

“Vụ hoa đầu tiên, tôi cắt đem ra chợ bán lẻ và đi giới thiệu cho các đại lý hoa ở khu vực Quy Nhơn. Không ngờ hoa nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, có thời điểm khách vào tận vườn thu mua. Với giá bán sỉ 10.000 đồng/bông, mỗi tháng tôi thu về trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tôi xuất bán củ giống với giá 20.000 đồng/củ. Hiện nay, mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 củ giống cho khách hàng từ các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Thuận…”-anh Sang cho biết.

Sen Đa Lộc ít gặp sâu bệnh và phù hợp với khí hậu nóng ẩm vùng đất Tuy Phước. Ảnh: T.D

Là khách hàng đặt mua giống hoa sen Đa Lộc từ vườn anh Sang, chị Nguyễn Thị Thu Mai (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Tôi rất thích loài hoa sen Đa Lộc nhưng nhiều lần mua giống không chuẩn nên trồng đều thất bại. Khi biết đến vườn sen của anh Sang, tôi đặt mua giống và được anh hỗ trợ về kỹ thuật trồng. Dù không có mùi thơm nhưng loài hoa này lại rất lâu tàn, sau khi thu hoạch có thể giữ được từ 5-7 ngày. Với ý nghĩa may mắn, tài lộc, sen Đa Lộc được rất nhiều người ưa chuộng dùng để chưng trong nhà, trồng trong sân. Đặc biệt, cánh hoa có thể làm trà, tinh dầu…”.

Với thành công bước đầu, anh Sang dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, anh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ hoa và thân sen Đa Lộc như: trà, tinh dầu, dược liệu... để tạo ra giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, anh Sang xuất bán củ sen Đa Lộc giống với giá 20.000 đồng/củ. Ảnh: T.D

Anh Lê Huy Thục-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tuy Phước-thông tin: Anh Võ Minh Sang là người tiên phong đưa giống hoa sen Đa Lộc về trồng thử nghiệm ở địa bàn xã. Bước đầu mô hình khởi nghiệp này đã mang lại giá trị kinh tế cao.

"Hiện nay, các mô hình khởi nghiệp tại Tuy Phước còn nhiều hạn chế. Do đó, chúng tôi luôn vận động đoàn viên, thanh niên vận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có như khí hậu, đất đai, kiến thức cũng như sự kiên trì, nỗ lực để phát triển kinh tế từ những mô hình có nhiều tiềm năng"-anh Thục chia sẻ.