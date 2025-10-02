Khi các “đại sứ số” chung tay lan tỏa giá trị tích cực

(GLO)- Các KOL và quản trị viên mạng xã hội được xem như “đại sứ số” - lực lượng nòng cốt lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời đại chuyển đổi số.

Hội nghị gặp mặt các KOL (người dẫn dắt dư luận/người có tầm ảnh hưởng) và quản trị viên diễn ra ngày 19-9 do Công an tỉnh tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện rõ quyết tâm đồng hành, chung tay xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.

Xây dựng không gian số lành mạnh

Hội nghị vừa là dịp kết nối, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng làm nội dung số, vừa cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy quản lý, từ việc đơn thuần giám sát, xử lý sang chủ động định hướng, chia sẻ và hợp tác, cùng nhau xây dựng môi trường mạng tích cực, an toàn và nhân văn.

Thời gian qua, đội ngũ KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm đã góp phần quảng bá hình ảnh con người, cảnh quan, tiềm năng phát triển của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước. Ảnh: An Nhiên

“Các KOL, quản trị viên trang, kênh, hội nhóm trên mạng xã hội đang là lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức, phát động trào lưu mới, góp phần quảng bá hình ảnh con người, cảnh quan, tiềm năng phát triển của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước”-Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.

Không gian mạng được ví như “mặt trận mềm” của thời đại số, nơi người làm nội dung vừa có sức lan tỏa lớn, vừa đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng hình ảnh địa phương, củng cố niềm tin xã hội và thu hút đầu tư, du lịch.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải KOL nào cũng sử dụng sức ảnh hưởng đúng cách. Vẫn còn những phát ngôn thiếu cân nhắc, nội dung phản cảm, thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Cá biệt có trường hợp đăng tải xuyên tạc về các dự án phát triển như Khu công nghiệp Phù Mỹ, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và môi trường đầu tư.

Nhận diện vấn đề, nhưng Gia Lai không chọn cách xử lý cứng nhắc. Ngược lại, tỉnh đang hướng tới một cách tiếp cận nhân văn và bền vững hơn: Định hướng để cùng nhau xây dựng không gian mạng lành mạnh.

Tinh thần đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ. Anh Đinh Ta Bi (dân tộc H’re, phường Pleiku)-Á vương 2 của cuộc thi Mr World Vietnam 2024 bày tỏ: “Người có sức ảnh hưởng thì càng phải tuân thủ pháp luật và đăng tải nội dung tích cực”.

Còn chị Đinh Thị Cươn-một TikToker (xã Vĩnh Sơn) nổi tiếng nhờ các video chia sẻ cuộc sống ở núi rừng, cho rằng: “Việc được đồng hành cùng chính quyền là sự công nhận đáng quý và là động lực để mình sáng tạo có trách nhiệm hơn”.

Đồng hành để phát triển bền vững

Không gian mạng chỉ trở nên tích cực khi có sự chung tay của cả 3 bên: Nhà quản lý - người sáng tạo - cộng đồng. Điểm sáng lớn nhất của sự kiện là tinh thần kiến tạo không gian mạng văn minh từ cả 2 phía: “Chính quyền sẵn sàng lắng nghe, còn cộng đồng sáng tạo cam kết lan tỏa điều tử tế”. Hội nghị không chỉ giúp người làm nội dung hiểu rõ hơn về giới hạn pháp lý, mà còn gợi mở tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, điều mà không một chế tài nào có thể tạo ra, nếu thiếu sự đối thoại.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy-nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi khi tham gia mạng xã hội: “Thông tin phải trung thực, có kiểm chứng, có trách nhiệm và tích cực. Người làm nội dung phải là tấm lá chắn chống lại thông tin xấu độc, hủ tục, mê tín dị đoan”.

Các KOL, quản trị viên mạng xã hội chính là những “đại sứ số”, những “người dẫn dắt dư luận số”, góp phần định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực, lan tỏa cảm hứng và tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Ảnh: An Nhiên

Gia Lai đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối giữa cao nguyên và duyên hải. Trong hành trình đó, không gian mạng là một “mặt trận” không thể bỏ qua. Chính quyền đã bắt đầu hành trình chuyển đổi số bằng cách tiếp cận thiết thực: Tôn trọng, đối thoại và trao quyền cho cộng đồng sáng tạo nội dung. Mỗi KOL, mỗi quản trị viên mạng xã hội dù nổi tiếng hay âm thầm đều có thể trở thành đại sứ số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kêu gọi các KOL, quản trị viên mạng xã hội phát huy trách nhiệm xã hội trên không gian số, thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức, văn hóa, góp phần hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh, nhân văn, hạn chế thông tin xấu độc, tin giả. Ông Giang nhấn mạnh, đây cũng là lực lượng đồng hành cùng chính quyền trong tuyên truyền, cảnh báo cộng đồng trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, chiếm đoạt tài sản; chung tay xây dựng một “không gian số lành mạnh - tin cậy - nhân văn”, nơi người dân và DN an tâm khai thác, tương tác, phát triển.