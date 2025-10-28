Báo Gia Lai điện tử

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

“Bạc hà vừa là cây gia vị, vừa là dược liệu quý. Tôi muốn tạo ra sản phẩm từ chính nguyên liệu quê mình, giúp mọi người thư giãn, chăm sóc sức khỏe”-chị Vy bộc bạch.

Chị Nguyễn Thụy Thúy Vy chăm sóc vườn bạc hà của gia đình chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Minh Khoa

Sau nhiều lần thử nghiệm, chị kết hợp bạc hà với quế, tế tân, đại hồi để tạo nên sản phẩm tinh dầu lăn thảo dược bạc hà. Sản phẩm có hương thơm dịu, sử dụng tiện lợi, được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Chỉ sau hơn 1 năm, sản phẩm đã có mặt tại 130 nhà thuốc, 8 siêu thị đặc sản và nhiều cửa hàng OCOP trong và ngoài tỉnh.

Để có nguồn nguyên liệu bạc hà phục vụ chế biến, chị Vy đã liên kết xây dựng vùng trồng rộng 5 ha theo quy trình “3 không”: Không thuốc bảo vệ thực vật, không phân hóa học, không tác động xấu đến môi trường.

Bà Hồ Thị Thanh Huệ (ở thôn Chánh Giáo, xã Phù Mỹ Đông) chia sẻ: “Trước đây, tôi từng trồng đậu, mè nhưng hiệu quả thấp, lại bấp bênh về đầu ra. Từ khi tham gia mô hình trồng bạc hà nguyên liệu cung cấp cho cơ sở chế biến tinh dầu của chị Nguyễn Thụy Thúy Vy, tôi có thu nhập gấp đôi so với trước. Trung bình mỗi sào bạc hà mang lại lợi nhuận 15-18 triệu đồng/năm, cây trồng dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh, được bao tiêu sản phẩm ổn định. Tôi sẽ mở rộng diện tích trồng bạc hà”.

Cây bạc hà sinh trưởng nhanh, 3-4 tháng cho thu hoạch một lần. Trung bình mỗi héc ta mang lại doanh thu 120-150 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với cây trồng cạn trước đây. Nhờ vậy, cuộc sống của nhiều hộ dân trong xã Phù Mỹ Đông dần khấm khá hơn.

Hiện mô hình của chị Vy tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/tháng và 15 lao động thời vụ, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản lượng bạc hà cho các hộ liên kết. Với doanh thu hơn 700 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng, mô hình được đánh giá là hướng đi mới mang lại hiệu quả cao.

Chị Vy còn là người nhanh nhạy với công nghệ. Sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số của Hội Nông dân, chị đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như buudien.vn, Shopee, Lazada, TikTok, đồng thời sử dụng AI để tạo video, thiết kế bao bì và bài quảng cáo.

“Thời nay, nông dân phải học cách bán hàng online, phải quảng bá sản phẩm của mình. Cái gì chưa biết thì học, làm dần rồi sẽ quen”-chị Vy cười nói.

Chị Nguyễn Thụy Thúy Vy giới thiệu sản phẩm tại một hội chợ triển lãm. Ảnh: Minh Khoa

Ông Trần Thanh Hùng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Đông- cho biết: “Mô hình trồng, chế biến tinh dầu bạc hà của chị Nguyễn Thụy Thúy Vy là hướng đi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến nông nghiệp xanh. Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ chị mở rộng vùng trồng lên 10 ha và kết nối thêm các kênh tiêu thụ”.

Giành giải nhất Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Gia Lai năm 2025 do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ chức là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của chị Vy. Nhưng với chị, đó mới chỉ là bước khởi đầu.

“Tôi mong muốn đưa sản phẩm tinh dầu bạc hà của mình vươn xa hơn, hướng tới xuất khẩu trong tương lai”-chị Vy chia sẻ thêm.

