(GLO)- Chiều 26-9, Liên minh hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo chính thức ra mắt với 5 thành viên sáng lập là các trường đại học lớn, với sự bảo trợ chuyên môn từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN).

Sự ra đời của Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng liên kết vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để giới trẻ khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ, phát triển ý tưởng khởi nghiệp; nuôi dưỡng văn hóa sở hữu trí tuệ cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững cho Việt Nam.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Liên minh hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

﻿Ảnh: Bộ KH&CN

Liên minh được “trình làng” trong khuôn khổ tọa đàm giữa Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang và thế hệ trẻ Việt Nam.

Tọa đàm có chủ đề “WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam”, diễn ra vào chiều 26-9 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (TP. Hà Nội).

Những trao đổi cởi mở trong buổi tọa đàm không chỉ giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển sở hữu trí tuệ trên thế giới, mà còn truyền thêm động lực để các em mạnh dạn theo đuổi đam mê nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp.