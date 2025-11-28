Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Trường Đại học Quang Trung, hướng đến việc khuyến khích sinh viên khai thác giá trị văn hóa trà Việt bằng các giải pháp thực tiễn.

Ban tổ chức nhận được nhiều dự án tham gia với các ý tưởng đa dạng, tập trung vào sản phẩm trà địa phương và mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm văn hóa. Các dự án không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn đầu tư vào bao bì, thương hiệu và chiến lược tiếp thị phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức ngày 27-11. Ảnh: T.D

Tại vòng chung kết, nhiều dự án gây ấn tượng bằng cách kể lại câu chuyện về vùng nguyên liệu, nông hộ và quy trình sản xuất trà theo hướng bền vững. Một số đội thi ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản, góp phần nâng cao giá trị trà Việt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường đồ uống.

Thể hiện góc nhìn mới mẻ về văn hóa trà truyền thống, Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17) cùng 2 sinh viên trong khoa đã đem đến cuộc thi dự án “Trà dưỡng tâm”.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm trà quen thuộc, nhóm sinh viên ứng dụng công nghệ vào chế biến, đóng gói và xây dựng mô hình kinh doanh, tạo ra giải pháp mang tính thực tiễn cao. Với những ưu thế đó, dự án “Trà dưỡng tâm” đã xuất sắc đạt giải nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (giữa) cùng 2 sinh viên trong khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17 đã đem đến cuộc thi dự án “Trà dưỡng tâm”. Ảnh: T.D

“Dự án này làm mới văn hóa trà Việt theo cách trẻ trung, hiện đại và đầy cảm hứng. Với sự kết hợp từ trà xanh và thảo mộc, sản phẩm của chúng em đem lại cảm giác thư giãn như một giải pháp trị liệu tâm lý.

Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Vì vậy, trà dưỡng tâm có thể trở thành quà tặng du lịch hoặc sản phẩm trải nghiệm… Mục tiêu của chúng em không chỉ bán trà mà còn mang đến một phong cách sống lành mạnh, hiện đại”-Hoàng Nguyên chia sẻ.

Tham gia cuộc thi bằng tình yêu văn hóa trà Việt, Chu Vĩnh Cường (Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 19) cùng nhóm bạn tự tin với dự án “Nông dân trồng trà trong kỷ nguyên số và giải pháp Blockchain truy xuất nguồn gốc”.

Vĩnh Cường cho biết: “Dự án của chúng em sẽ biến trà thành câu chuyện Việt. Câu chuyện về những người nông dân trồng trà, từ đồi trà xanh mướt đến sản phẩm chất lượng.

Trong khi giới trẻ ngày nay ít kết nối với trà truyền thống, việc tạo ra những thước phim ngắn kể câu chuyện người làm trà sẽ tạo cảm hứng cho họ. Hành trình làm trà đầy thú vị sẽ lan tỏa tới cộng đồng người yêu trà Việt bằng hình thức truy xuất nguồn gốc”.

Nhiều dự án tham gia với ý tưởng đa dạng, tập trung vào sản phẩm trà truyền thống và mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm văn hóa. Ảnh: T.D

Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” đã chọn ra được 3 dự án tham dự cuộc thi Gen Tea 2025 - một hoạt động trong Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025 tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 12-2025.

Các dự án gồm: Dự án “Trà dưỡng tâm” của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17; dự án “Chill Tea” và dự án “Nông dân trồng trà trong kỷ nguyên số và giải pháp Blockchain truy xuất nguồn gốc” của các nhóm sinh viên Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 19.

TS. Tô Bá Lâm-Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi thông tin: Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” là dịp để sinh viên khẳng định bản lĩnh; đồng thời mở ra những hướng khởi nghiệp đầy triển vọng, góp phần đưa sản phẩm trà Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” đã chọn ra dự án xuất sắc tham dự cuộc thi Gen Tea 2025. Ảnh: T.D

Cuộc thi được tổ chức không chỉ để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, mà quan trọng hơn, nó nhằm khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế của ngành trà Việt Nam thông qua góc nhìn trẻ trung, hiện đại và đầy khác biệt của sinh viên.