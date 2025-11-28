Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Trường Đại học Quang Trung, hướng đến việc khuyến khích sinh viên khai thác giá trị văn hóa trà Việt bằng các giải pháp thực tiễn.

Ban tổ chức nhận được nhiều dự án tham gia với các ý tưởng đa dạng, tập trung vào sản phẩm trà địa phương và mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm văn hóa. Các dự án không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn đầu tư vào bao bì, thương hiệu và chiến lược tiếp thị phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

cuoc-thi-khoi-nghiep-sang-tao-tra-viet-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-quang-trung.jpg
Vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức ngày 27-11. Ảnh: T.D

Tại vòng chung kết, nhiều dự án gây ấn tượng bằng cách kể lại câu chuyện về vùng nguyên liệu, nông hộ và quy trình sản xuất trà theo hướng bền vững. Một số đội thi ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản, góp phần nâng cao giá trị trà Việt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường đồ uống.

Thể hiện góc nhìn mới mẻ về văn hóa trà truyền thống, Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17) cùng 2 sinh viên trong khoa đã đem đến cuộc thi dự án “Trà dưỡng tâm”.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm trà quen thuộc, nhóm sinh viên ứng dụng công nghệ vào chế biến, đóng gói và xây dựng mô hình kinh doanh, tạo ra giải pháp mang tính thực tiễn cao. Với những ưu thế đó, dự án “Trà dưỡng tâm” đã xuất sắc đạt giải nhất tại cuộc thi.

gen-h-z7267196428912-f593be9025e7eae38876e93b51cf3f3c.jpg
Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (giữa) cùng 2 sinh viên trong khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17 đã đem đến cuộc thi dự án “Trà dưỡng tâm”. Ảnh: T.D

“Dự án này làm mới văn hóa trà Việt theo cách trẻ trung, hiện đại và đầy cảm hứng. Với sự kết hợp từ trà xanh và thảo mộc, sản phẩm của chúng em đem lại cảm giác thư giãn như một giải pháp trị liệu tâm lý.

Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Vì vậy, trà dưỡng tâm có thể trở thành quà tặng du lịch hoặc sản phẩm trải nghiệm… Mục tiêu của chúng em không chỉ bán trà mà còn mang đến một phong cách sống lành mạnh, hiện đại”-Hoàng Nguyên chia sẻ.

Tham gia cuộc thi bằng tình yêu văn hóa trà Việt, Chu Vĩnh Cường (Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 19) cùng nhóm bạn tự tin với dự án “Nông dân trồng trà trong kỷ nguyên số và giải pháp Blockchain truy xuất nguồn gốc”.

Vĩnh Cường cho biết: “Dự án của chúng em sẽ biến trà thành câu chuyện Việt. Câu chuyện về những người nông dân trồng trà, từ đồi trà xanh mướt đến sản phẩm chất lượng.

Trong khi giới trẻ ngày nay ít kết nối với trà truyền thống, việc tạo ra những thước phim ngắn kể câu chuyện người làm trà sẽ tạo cảm hứng cho họ. Hành trình làm trà đầy thú vị sẽ lan tỏa tới cộng đồng người yêu trà Việt bằng hình thức truy xuất nguồn gốc”.

gen-h-z7267196417593-928654fe4f28d3cef106005aa67cea65.jpg
Nhiều dự án tham gia với ý tưởng đa dạng, tập trung vào sản phẩm trà truyền thống và mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm văn hóa. Ảnh: T.D

Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” đã chọn ra được 3 dự án tham dự cuộc thi Gen Tea 2025 - một hoạt động trong Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025 tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 12-2025.

Các dự án gồm: Dự án “Trà dưỡng tâm” của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 17; dự án “Chill Tea” và dự án “Nông dân trồng trà trong kỷ nguyên số và giải pháp Blockchain truy xuất nguồn gốc” của các nhóm sinh viên Khoa Kinh tế và Du lịch, khóa 19.

TS. Tô Bá Lâm-Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi thông tin: Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” là dịp để sinh viên khẳng định bản lĩnh; đồng thời mở ra những hướng khởi nghiệp đầy triển vọng, góp phần đưa sản phẩm trà Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên thị trường.

b7708d51bbf137af6ee0.jpg
Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start - Trà Việt cùng thế hệ trẻ” đã chọn ra dự án xuất sắc tham dự cuộc thi Gen Tea 2025. Ảnh: T.D

Cuộc thi được tổ chức không chỉ để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, mà quan trọng hơn, nó nhằm khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế của ngành trà Việt Nam thông qua góc nhìn trẻ trung, hiện đại và đầy khác biệt của sinh viên.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

Khởi nghiệp

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Khởi nghiệp

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Khởi nghiệp

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Khởi nghiệp

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.