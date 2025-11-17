Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Đưa hồn phố núi vào từng giọt bia

Thoáng nhìn qua vóc dáng của chàng trai luôn đứng quanh quầy bia, ít ai ngờ anh từng là kỹ sư công nghệ thông tin, có hơn mười năm làm lập trình viên.

Chia sẻ về việc thay đổi định hướng nghề nghiệp, anh Hiếu kể: “Mình vốn là người thích uống bia. Lúc đầu chỉ là đam mê uống cùng bạn bè vào dịp cuối tuần hay sau giờ làm, sau lại tò mò muốn biết tại sao mỗi loại bia lại có hương vị khác nhau. Thế rồi mình mày mò đi học, tự nấu; càng dấn thân càng nhận ra mình thực sự yêu công việc này. Đến nay mình gắn bó với những mẻ bia thủ công được 5 năm”.

Với anh Tạ Quang Hiếu, bia thủ công không chỉ là món đồ uống, mà còn là sản phẩm để anh thể hiện được đặc trưng của Gia Lai qua từng vị bia.

“Khi học và tìm hiểu về bia thủ công, trong mình có khao khát tìm ra một công thức bia thủ công dành riêng cho quê hương mình. Để mỗi lần ai thử bia đều có thể nhận ra “À bia Gia Lai, bia Chư Đang Ya... đây rồi”. Giống như rượu vang hay các sản phẩm thức uống khác, mỗi loại có vị khác nhau”-anh Hiếu chia sẻ.

Theo chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh, đa phần người dân sinh sống tại Gia Lai chưa biết đến bia thủ công, đó cũng chính là lý do lớn khiến anh quyết tâm theo đuổi con đường sản xuất này. Bia thủ công khác bia công nghiệp ở 3 điều “không”: không lọc, không thanh trùng, không chất bảo quản; tập trung vào hương vị tự nhiên nên vị cũng sẽ thay đổi theo màu sắc của bia.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Hiện tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh có 10 loại vị bia khác nhau: bia Pilsner, bia Gạo ST25, bia Biển Hồ, bia Chư Đang Ya, bia Đập Tân Sơn, bia Thác K50, bia Hàng Thông Trăm Tuổi...

Với những cái tên nghe rất “Gia Lai”, đằng sau đó là mỗi câu chuyện thú vị mà anh Hiếu muốn gửi gắm. Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào hàm lượng lúa mạch, hoa bia hay nguyên liệu tạo hương vị.

“Ví dụ như vị bia Chư Đang Ya, mình đã phải mất 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm để tạo ra cảm giác sảng khoái khiến người thưởng thức có thể cảm giác đang được ở trong bầu không khí trong lành trên đỉnh núi lửa, với hậu vị ngọt nhẹ thơm mùi lúa non”-anh Hiếu chia sẻ.

Bia Chư Đang Ya là vị được nhiều người lựa chọn thưởng thức. Ảnh: Hoàng Hoài

Một mẻ bia thủ công từ khi nấu đến khi uống được mất ít nhất một tháng. Mỗi giai đoạn đều quan trọng: nấu dịch đường, lên men, ủ lạnh... chỉ cần sai một độ C sẽ cho ra hương vị khác.

Khác với bia công nghiệp dùng nhiều phụ liệu như gạo, khoai, sắn để giảm giá thành, bia thủ công Thông Xanh được ủ hoàn toàn từ lúa mạch, hoa bia nhập khẩu, chỉ riêng nước là của phố núi.

“Nguồn nước của phố núi Gia Lai rất đặc biệt, rất hợp để nấu bia. Dù vậy, mình vẫn lọc về nước tinh khiết và bổ sung muối, khoáng chất để đảm bảo đồng nhất hương vị khi ra lò”-anh Hiếu giải thích.

Hệ thống thiết bị trong xưởng được đầu tư đạt tiêu chuẩn Đức nhưng khi máy được mang về Việt Nam, anh Hiếu phải đặt hàng điều chỉnh lại thông số để phù hợp khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

“Uống bia cũng cần có văn hóa”

Điều khiến anh Hiếu trăn trở không chỉ là việc nấu bia ngon, mà là thói quen uống bia của người Việt.

“Chỉ ở Việt Nam mới có chuyện uống bia bỏ đá. Việc bỏ đá vào ly bia làm loãng, mất hương, thậm chí khiến bia chết hẳn. Để thưởng thức trọn vị, bia cần được bảo quản ở 2-4°C sau đó rót ra ly, ngắm màu, ngửi mùi, rồi nhấp từng ngụm nhỏ”.

Bia được đóng vào chai thủy tinh có dung tích 330 ml. Ảnh: Hoàng Hoài

“Khách đến xưởng bia lần đầu thường xin thêm một xô đá, mình có hướng dẫn nhưng có vị khách khăng khăng rằng trước giờ chỉ uống bia bỏ đá thôi, “Uống vậy mới ngon!”. Mình cho khách thử ngay việc bỏ đá vào bia thủ công và một ly không bỏ đá, khách có cảm giác khác biệt, cảm nhận rõ hơn vị bia thủ công”-anh Hiếu cười nói.

Tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh, khách đến không quá ồn ào “dzô dzô” như ở quán nhậu khác mà thường tĩnh hơn, trò chuyện và lắng nghe về từng loại bia hay những câu chuyện đời thường trong cuộc sống.

Anh Phạm Nam (SN 1987, trú tại phường An Phú) đến thưởng thức bia tại Xưởng bia thủ công Thông Xanh chia sẻ: “Bia thủ công không dành cho người vội. Nó là thứ để uống chậm, để cảm nhận. Khi người ta hiểu được cái thật trong từng giọt bia, họ sẽ trân trọng công sức của người nấu hơn”.

Không quảng cáo rầm rộ, không khuyến mãi ồn ào, Xưởng bia thủ công Thông Xanh vẫn có lượng khách quen ổn định. Với anh Hiếu, thành công không nằm ở số chai bia bán ra mà ở chỗ người Gia Lai bắt đầu uống bia theo cách tinh tế hơn.

“Mình mong một ngày, khi nhắc đến Gia Lai, người ta không chỉ nói về cà phê, cồng chiêng mà còn có bia-thứ bia mang hương vị phố núi. Mình tin điều đó sẽ đến”-anh Hiếu tự hào nói.

Nhìn những bồn ủ sáng ánh thép, hơi men lan tỏa trong xưởng, người ta hiểu hơn vì sao anh gọi nghề này là “kể chuyện bằng bia”. Mỗi giọt bia không chỉ có vị malt (mạch nha), hoa bia mà còn có vị của đất, của nắng gió Tây Nguyên và của người đàn ông chọn làm điều khác biệt ở chính quê hương mình.