Tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Phù Mỹ Đông

(GLO)- Ngày 21-12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Phù Mỹ Đông.

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Khánh An

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Tiến Đức - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo bà con ngư dân xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân. Ảnh: Khánh An

Tại chương trình, đoàn công tác đã tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 150 cán bộ, đảng viên và ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hoạt động khai thác thủy sản bền vững.

Đồng thời, đoàn cũng trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cùng cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.