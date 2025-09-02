Gia Lai: Người dân chung tay thực hiện đường cờ mừng Quốc khánh

(GLO)- Hòa cùng không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các hộ dân thuộc tuyến đường Bà Triệu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã cùng nhau chung tay "khoác áo mới" cho con đường với rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Những ngày này, đường Bà Triệu (tổ dân phố 1-Phù Đổng, phường Pleiku) ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Đây là hoạt động do Tổ dân phố và người dân chung tay thực hiện nhằm tạo diện mạo tươi mới cho tuyến đường, đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Công trình được hoàn thành chỉ trong 2 ngày, biến con phố vốn quen thuộc trở thành điểm nhấn rực rỡ, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Tuyến phố Bà Triệu (Tổ dân phố 1-Phù Đổng, phường Pleiku) rực đỏ sắc cờ. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Lê Văn Trung-Tổ trưởng Tổ dân phố 1-Phù Đổng-thông tin: Toàn bộ kinh phí thực hiện đường cờ đều do người dân trong Tổ tự nguyện đóng góp; trung bình khoảng 50.000 đồng/hộ, hộ nào có điều kiện thì góp thêm.

"Với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã có hơn 100 dây cờ, gồm cờ Tổ quốc, cờ Đảng dùng trang trí xen kẽ trên tuyến đường. Ngoài ra, chúng tôi còn mua 3 lá cờ lớn treo ở hai đầu tuyến đường để tạo điểm nhấn”-ông Trung cho hay.

Ông Lê Văn Trung-Tổ trưởng Tổ dân phố 1-Phù Đổng-tham gia treo dây cờ trang trí cùng với người dân. Ảnh: Hoàng Hoài

Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, đây cũng là cách để mỗi người dân cùng nhau hướng về lịch sử, về Bác Hồ, để tự hào và trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Ngắm nhìn đường phố được trang hoàng rực rỡ sắc cờ trong dịp Quốc khánh, ông Tạ Ngọc Đăng (nhà 37 Bà Triệu, phường Pleiku) chia sẻ: "Khi cùng bà con treo cờ, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Mỗi người mỗi việc, cùng nhau thực hiện công trình trong không khí rất sôi nổi, tươi vui với tâm thế hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc".