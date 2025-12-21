Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tăng cường hoạt động truyền thông

Cuối tháng 11-2025, tại nhà văn hóa làng Kon Nak, Hội LHPN xã Đak Sơmei tổ chức hội nghị truyền thông xóa bỏ định kiến giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho 150 hội viên, phụ nữ ở các làng Kon Sơ Nglok, Kon Mahar, Kon Pơ Dram, Kon Nak và Kon Jôt...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa thông tin pháp luật, kiến thức phòng ngừa bạo lực đến gần hơn với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ Truyền thông cộng đồng thôn 4 An Trung (xã An Vinh) cung cấp thông tin cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới và hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, nhận diện tin giả, xấu độc. Ảnh: T.C

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời phân tích các dạng bạo lực thường gặp hiện nay, đặc biệt là bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực trên không gian mạng.

Thông qua các tình huống thực tế, hội viên được hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, cách ứng phó và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng khi xảy ra bạo lực.

Chia sẻ sau hội nghị, chị Đinh Thị Đuên (39 tuổi, người Bana, làng Kon Nak) cho biết: Việc được tiếp cận thông tin dễ hiểu, gần gũi giúp tôi và nhiều phụ nữ trong làng hiểu rõ hơn quyền lợi của mình, biết cách tự bảo vệ bản thân và con cái, nhất là trước những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường mạng.

Theo chị Đinh Thị Ơ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Kon Sơ Nglok, các hoạt động truyền thông đã giúp chị em thay đổi rõ rệt nhận thức về bạo lực giới. Nhiều phụ nữ từ e dè, né tránh đã mạnh dạn chia sẻ, biết lên tiếng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, xem đó là cách tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Không chỉ dừng lại ở các buổi truyền thông trực tiếp, trong Tháng hành động, các tổ truyền thông cộng đồng tại thôn, làng trong tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền.

Bà Đinh Thị Xinh - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ Truyền thông cộng đồng thôn 4 An Trung (xã An Vinh) cho hay, trước đây nhiều phụ nữ còn lúng túng khi sử dụng mạng xã hội, dễ bị tác động bởi những thông tin sai lệch. Sau các buổi tập huấn, hướng dẫn, chị em đã biết chọn lọc thông tin, chủ động trao đổi, nhắc nhở nhau sử dụng mạng xã hội an toàn và kịp thời phản ánh với tổ chức Hội khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với đó, các cấp Hội LHPN còn phối hợp với chính quyền địa phương, các trường THCS, THPT và hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động truyền thông thông qua sân khấu hóa, hội thi.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Phú Thiện) thi sân khấu hóa về phòng-chống tảo hôn và ma túy. Ảnh: Hội LHPN xã Phú Thiện

Thực hiện Tháng hành động năm 2025, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như: Tổ chức lễ phát động, đối thoại với hội viên; phối hợp tổ chức các hội thi, liên hoan văn hóa - thể thao, hoạt động pháp luật chuyên đề; tổ chức 97 buổi tập huấn cho hơn 10.400 cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em; xây dựng các sản phẩm truyền thông, tăng cường trợ giúp pháp lý và treo băng rôn tuyên truyền tại cộng đồng; cấp phát 130 quyển tài liệu truyền thông cho Hội LHPN xã Pờ Tó; ra mắt 2 mô hình “Gia đình số” tại phường An Bình…

Bên cạnh đó, Hội LHPN các xã thụ hưởng Dự án 8 đã tổ chức 102 lớp tập huấn, truyền thông về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới cho 9.648 người; đồng thời triển khai các hội nghị đối thoại, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vai trò và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh - nhấn mạnh: Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 đã góp phần nâng cao thực chất nhận thức, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái; đồng thời hình thành tư duy chủ động, giúp phụ nữ tự bảo vệ mình, thích ứng an toàn với môi trường số và tham gia tích cực vào đời sống xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.