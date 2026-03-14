Kịp thời hỗ trợ tìm người trốn khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-3, Công an xã Chư Păh tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai về việc anh Trần Ngọc Hải (SN 2003, trú xã Chư Păh, có tiền sử bị bệnh tâm thần) đã tự ý bỏ đi khỏi khu vực quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức xác minh, rà soát, đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và quần chúng nhân dân tiến hành tìm kiếm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an xã đã phát hiện và đưa anh Hải trở lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh an toàn.

Anh Trần Ngọc Hải (đứng) được Công an xã Chư Păh bàn giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai chăm sóc.

Qua xác minh ban đầu, anh Hải bỏ đi do tâm lý không ổn định, không làm chủ được hành vi. Sau khi được vận động, thuyết phục, anh đã hợp tác và quay trở lại Trung tâm để tiếp tục được chăm sóc, quản lý theo quy định.

Đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Chư Păh vì sự hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho người được bảo trợ cũng như giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.