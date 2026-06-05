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Hỗ trợ 200 hộ dân xã Ia Dơk 5.000 cây điều giống

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NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Ngày 3-6, UBND xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty OFI (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) trao tặng 5.000 cây điều giống cho 200 hộ dân trên địa bàn xã. 

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Ban tổ chức trao 5.000 cây điều giống cho 200 hộ dân trên địa bàn xã Ia Dơk. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi, thay thế diện tích vườn điều già cỗi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập trong thời gian tới đã được tặng cây điều giống chất lượng cao.

Toàn bộ cây giống được trao tận tay người dân các làng: Sung Le Kắt, Sung Kép và thôn Ia Tang (xã Ia Dơk). Mỗi hộ được hỗ trợ 25 cây điều giống. Tổng kinh phí mua cây giống là 57,5 triệu đồng do Công ty OFI tài trợ.

Chương trình góp phần hỗ trợ người dân ổn định sinh kế, từng bước chuyển đổi và phục hồi vườn cây điều theo hướng bền vững, qua đó giúp cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế tại địa phương.

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