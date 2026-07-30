Nhân viên và khách hàng Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn hiến máu nhân đạo

Chương trình có sự phối hợp của Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Cán bộ, nhân viên Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Kim Hường

Với tinh thần "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", cán bộ, nhân viên siêu thị Co.opmart Quy Nhơn cùng một số khách hàng đã tham gia hiến 68 đơn vị máu, trong đó có 29 đơn vị máu dung tích 250 ml và có 39 đơn vị máu dung tích 350 ml.

Lượng máu thu được góp phần tăng thêm nguồn máu dự trữ tại Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Cán bộ, nhân viên siêu thị Co.opmart Quy Nhơn khám sức khỏe trước khi hiến máu. Ảnh: Kim Hường

Được biết, chương trình hiến máu tình nguyện được Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn tổ chức hàng năm, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.