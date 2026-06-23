(GLO)- Sáng 22-6, Lữ đoàn 280 phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 (Quân khu 5) và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.

Chương trình hiến máu thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Sau khi thực hiện các bước khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe theo quy định, các tình nguyện viên đã hiến hơn 100 đơn vị máu an toàn, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn.

Các đơn vị quân đội hiến hơn 100 đơn vị máu. Ảnh: ĐVCC

Theo Đại tá Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị hiện rất lớn, trong khi lượng máu dự trữ còn hạn chế.

Vì vậy, các chương trình hiến máu tình nguyện của lực lượng vũ trang có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác khám - chữa bệnh.

Chương trình hiến máu thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ảnh: ĐVCC

Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.