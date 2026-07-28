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Công an xã Ia Pa hỗ trợ công dân mắc kẹt tại sân bay Nội Bài về quê an toàn

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THÚY TRINH

(GLO)- Ngày 27-7, chị H. (SN 1996, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã về đến nhà an toàn sau 3 ngày mắc kẹt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước đó, ngày 24-7, Công an xã Ia Pa nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị H. từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Do không còn điện thoại và hết tiền, chị phải mượn điện thoại của người khác để liên hệ với Công an xã, trình bày hoàn cảnh và mong được giúp đỡ.

Qua xác minh cho thấy: Từ tháng 2-2026, chị H. đi lao động xuất khẩu tại Ả Rập Xê Út. Trong quá trình làm việc, chị không được phía sử dụng lao động thanh toán tiền công theo thỏa thuận. Sau khi về Việt Nam, do không còn kinh phí để tiếp tục hành trình về quê nên chị phải lưu lại sân bay Nội Bài suốt 3 ngày trong điều kiện hết sức khó khăn.

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Đại diện Công an xã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị H. Ảnh: Kim Thoa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng An ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác minh, hỗ trợ chị H. trong thời gian lưu lại sân bay. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã tự nguyện quyên góp được 3,6 triệu đồng để giúp chị có chi phí trở về quê. Lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng quyên góp, hỗ trợ thêm 1 triệu đồng giúp chị H. vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 27-7, Công an xã Ia Pa đã trực tiếp đón chị H. về địa phương an toàn. Đại diện Công an xã tiếp tục đến thăm hỏi, động viên gia đình, nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống của chị, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung cần thiết để chị sớm ổn định cuộc sống.

Chị H. và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ia Pa cùng lực lượng Công an tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đồng hành, hỗ trợ trong lúc khó khăn nhất.

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