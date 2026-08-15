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Hiện tượng giếng khoan tự phun khí, nước ở Chư Prông có thể mang tính khu vực

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa có báo cáo nhanh kết quả khảo sát hiện tượng giếng khoan tự phun khí và nước tại hộ ông Đàm Xuân Hòa (làng Klă, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Theo báo cáo, ngày 19-7-2026, khi gia đình ông Hòa khoan sâu thêm khoảng 10 m vào 1 giếng khoan cũ sâu 160 m thì nước và khí bất ngờ phun lên.

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Cục Địa chất và Khoáng sản phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiểm tra giếng khoan của gia đình ông Hòa vào ngày 6-8. Ảnh: M.P

Ban đầu, hỗn hợp khí và nước phun cao khoảng 10-15 m, sau đó giảm còn khoảng 1 m, lưu lượng nước ước tính 0,2-0,3 lít/giây. Qua khảo sát, khí tại khu vực có thể chứa CO₂, song thành phần và nguồn gốc khí chưa được xác định.

Đáng chú ý, hiện tượng tương tự đã xuất hiện tại nhiều vị trí ở khu vực Chư Prông từ năm 2024 đến nay, trong đó có khu vực Ia Phìn cũ.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận định, đây có thể là hiện tượng địa chất mang tính khu vực, liên quan đến tầng chứa nước có áp dưới lớp phủ bazan, trong đới ảnh hưởng của hệ thống đứt gãy Pô Cô và hoạt động núi lửa trẻ.

Tuy nhiên, thành phần khí, chất lượng nước và quy mô tầng chứa chưa được xác định đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân tại khu vực miệng giếng.

Trong thời gian chờ điều tra, cơ quan chuyên môn đề nghị khoanh vùng an toàn bán kính tối thiểu 30-50 m quanh lỗ khoan, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và không để người dân, trẻ em, người già và vật nuôi tiếp cận.

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Cơ quan chuyên môn đề nghị khoanh vùng an toàn bán kính tối thiểu 30-50 m quanh lỗ khoan, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và không để người dân, trẻ em, người già và vật nuôi tiếp cận. Ảnh: M.P

Người dân không tự ý trám lấp, hàn kín hoặc bịt miệng lỗ khoan, không đốt lửa hoặc sử dụng nguồn nhiệt gần miệng giếng và không sử dụng nước phun trực tiếp từ giếng cho ăn uống khi chưa có kết quả phân tích chất lượng.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đề nghị quản lý, khống chế các lỗ khoan nước trong khu vực không vượt quá độ sâu 150 m. Khi xuất hiện thêm điểm phun, lưu lượng thay đổi bất thường, có mùi khí lạ hoặc người dân có biểu hiện khó thở, chóng mặt…, cần báo ngay cơ quan chức năng.

Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, thành phần khí, chất lượng nước và quy mô tầng chứa để có giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

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