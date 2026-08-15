Công an xã Ayun và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên kết nghĩa với làng Bông Pim

(GLO)- Ngày 15-8, tại Nhà văn hóa làng Bông Pim (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Công an xã Ayun và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú) tổ chức lễ kết nghĩa với làng Bông Pim.

Đại diện Công an xã Ayun, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký kết biên bản kết nghĩa với làng Bông Pim (xã Ayun). Ảnh: Ngọc Duy

Làng Bông Pim hiện có 349 hộ, trong đó người Bahnar chiếm 311 hộ; còn lại là người Kinh (30 hộ), Ê-đê (5 hộ) và Tày (3 hộ). Làng còn 29 hộ nghèo và 105 hộ cận nghèo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập còn bấp bênh.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời huy động nguồn lực chăm lo an sinh, sức khỏe, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các hộ khó khăn tại làng Bông Pim (xã Ayun) nhận quà từ chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, Công an xã Ayun và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên trao 11 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó tại làng Bông Pim, mỗi phần quà 300 nghìn đồng.

Cũng tại buổi lễ, Công an xã Ayun ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu em Thĕch (SN 2017, học sinh Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta), người Bahnar, trú tại làng Bông Pim, thuộc hộ nghèo của xã. Em Thĕch được hỗ trợ 600 nghìn đồng/tháng.

Sau lễ kết nghĩa, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân làng Bông Pim và các khu vực trên địa bàn xã Ayun trong ngày 15 và 16-8. Những trường hợp bị đục thủy tinh thể sẽ được bệnh viện phẫu thuật miễn phí.