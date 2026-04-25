Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cam kết hỗ trợ chăm sóc mắt cho người lao động 3 phường

(GLO)- Ngày 24-4, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn các phường Pleiku, Thống Nhất và An Phú nhằm triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe mắt cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Theo thỏa thuận, chương trình được triển khai nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, hướng tới kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Các đơn vị phối hợp tổ chức khám, tư vấn và tầm soát các bệnh lý về mắt với nhiều dịch vụ kỹ thuật miễn phí 100%, gồm khám mắt, đo nhãn áp, đo khúc xạ, soi đáy mắt, siêu âm mắt, chụp cắt lớp quang học võng mạc OCT, chụp đáy mắt và tư vấn chuyên môn.

Đại diện các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi chăm sóc sức khỏe mắt cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: ĐVCC

Đối với các trường hợp được chẩn đoán đục thủy tinh thể, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí theo gói cơ bản cho các đoàn viên, người lao động có chỉ định phẫu thuật. Trường hợp lựa chọn dịch vụ cao hơn, phần chi phí chênh lệch sẽ do người bệnh tự chi trả.

Chương trình được triển khai từ ngày 10-4-2026 đến hết ngày 31-7-2026 tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên. Thời gian tiếp nhận khám và tư vấn từ 12 giờ đến 16 giờ, từ thứ Ba đến thứ Sáu hằng tuần.

Chương trình được đánh giá là hoạt động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe thị lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn và đơn vị y tế trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.