Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cam kết hỗ trợ chăm sóc mắt cho người lao động 3 phường

(GLO)- Ngày 24-4, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn các phường Pleiku, Thống Nhất và An Phú nhằm triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe mắt cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Theo thỏa thuận, chương trình được triển khai nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, hướng tới kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Các đơn vị phối hợp tổ chức khám, tư vấn và tầm soát các bệnh lý về mắt với nhiều dịch vụ kỹ thuật miễn phí 100%, gồm khám mắt, đo nhãn áp, đo khúc xạ, soi đáy mắt, siêu âm mắt, chụp cắt lớp quang học võng mạc OCT, chụp đáy mắt và tư vấn chuyên môn.

Đại diện các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi chăm sóc sức khỏe mắt cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: ĐVCC

Đối với các trường hợp được chẩn đoán đục thủy tinh thể, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí theo gói cơ bản cho các đoàn viên, người lao động có chỉ định phẫu thuật. Trường hợp lựa chọn dịch vụ cao hơn, phần chi phí chênh lệch sẽ do người bệnh tự chi trả.

Chương trình được triển khai từ ngày 10-4-2026 đến hết ngày 31-7-2026 tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên. Thời gian tiếp nhận khám và tư vấn từ 12 giờ đến 16 giờ, từ thứ Ba đến thứ Sáu hằng tuần.

Chương trình được đánh giá là hoạt động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe thị lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn và đơn vị y tế trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

