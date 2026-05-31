Nước ép dưa leo có thể hỗ trợ cải thiện đường huyết và mỡ máu

NHÃ UYÊN (theo znews.vn; vietnam.vn)

(GLO)- Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng được công bố trên Tạp chí Y khoa của Đại học Kermanshah (Iran) cho thấy, việc uống nước ép dưa leo mỗi ngày có thể giúp cải thiện một số chỉ số chuyển hóa ở người mắc đái tháo đường type 2.

Nghiên cứu được thực hiện trên 40 phụ nữ mắc đái tháo đường type 2 trong 8 tuần. Người tham gia được chia thành 4 nhóm, gồm: nhóm đối chứng, nhóm tập luyện kháng lực, nhóm chỉ sử dụng nước ép dưa leo và nhóm kết hợp tập luyện với nước ép dưa leo. Trong đó, các nhóm sử dụng nước ép dưa leo được yêu cầu uống 240 ml nước ép dưa leo nguyên chất mỗi ngày.

Sau 8 tuần, nhóm sử dụng nước ép dưa leo ghi nhận sự cải thiện ở nhiều chỉ số quan trọng. Đường huyết lúc đói và HbA1c (chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng) đều giảm.

Bên cạnh đó, triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol xấu) cũng có xu hướng giảm, trong khi cholesterol HDL (cholesterol tốt) tăng lên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến một số hợp chất sinh học có trong dưa leo như cucurbitacin, kaempferol, chất xơ và axit malonic. Chúng có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ điều hòa các quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, kết quả trên cần được diễn giải một cách thận trọng. Nước ép dưa leo không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các phác đồ y khoa đã được chứng minh hiệu quả.

Từ góc độ chuyên môn, các bác sĩ cũng cho rằng việc kiểm soát đường huyết cần được cá thể hóa tùy từng đối tượng. Với người chỉ tăng đường huyết nhẹ và chưa có biến chứng, thay đổi chế độ ăn, tăng cường rau củ giàu chất xơ và duy trì vận động thường xuyên có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Trong khi đó, những người đồng thời mắc gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu hoặc hội chứng chuyển hóa cần được theo dõi và điều trị toàn diện bằng dinh dưỡng, vận động và thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

