Nước ép dưa leo có thể hỗ trợ cải thiện đường huyết và mỡ máu

(GLO)- Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng được công bố trên Tạp chí Y khoa của Đại học Kermanshah (Iran) cho thấy, việc uống nước ép dưa leo mỗi ngày có thể giúp cải thiện một số chỉ số chuyển hóa ở người mắc đái tháo đường type 2.

Nghiên cứu được thực hiện trên 40 phụ nữ mắc đái tháo đường type 2 trong 8 tuần. Người tham gia được chia thành 4 nhóm, gồm: nhóm đối chứng, nhóm tập luyện kháng lực, nhóm chỉ sử dụng nước ép dưa leo và nhóm kết hợp tập luyện với nước ép dưa leo. Trong đó, các nhóm sử dụng nước ép dưa leo được yêu cầu uống 240 ml nước ép dưa leo nguyên chất mỗi ngày.

Sau 8 tuần, nhóm sử dụng nước ép dưa leo ghi nhận sự cải thiện ở nhiều chỉ số quan trọng. Đường huyết lúc đói và HbA1c (chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng) đều giảm.

Bên cạnh đó, triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol xấu) cũng có xu hướng giảm, trong khi cholesterol HDL (cholesterol tốt) tăng lên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến một số hợp chất sinh học có trong dưa leo như cucurbitacin, kaempferol, chất xơ và axit malonic. Chúng có khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ điều hòa các quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, kết quả trên cần được diễn giải một cách thận trọng. Nước ép dưa leo không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các phác đồ y khoa đã được chứng minh hiệu quả.

Từ góc độ chuyên môn, các bác sĩ cũng cho rằng việc kiểm soát đường huyết cần được cá thể hóa tùy từng đối tượng. Với người chỉ tăng đường huyết nhẹ và chưa có biến chứng, thay đổi chế độ ăn, tăng cường rau củ giàu chất xơ và duy trì vận động thường xuyên có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Trong khi đó, những người đồng thời mắc gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu hoặc hội chứng chuyển hóa cần được theo dõi và điều trị toàn diện bằng dinh dưỡng, vận động và thuốc theo chỉ định của bác sĩ.