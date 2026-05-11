Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5 là dịp để xã hội thấu hiểu và tri ân những đóng góp âm thầm của đội ngũ điều dưỡng.

Ngoài sự tận tâm và lòng yêu nghề của mỗi cá nhân, rất cần sự quan tâm từ các cấp, ngành thông qua chính sách đãi ngộ phù hợp, cải thiện môi trường làm việc, đồng thời xây dựng sự sẻ chia, tôn trọng từ cộng đồng đối với nghề điều dưỡng.

Đằng sau mỗi ca bệnh được điều trị thành công, ngoài nỗ lực của các bác sĩ còn có sự âm thầm cống hiến của đội ngũ điều dưỡng - người trực tiếp chăm sóc, theo dõi và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Không chỉ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn như tiêm truyền, thay băng, chăm sóc vết thương, theo dõi dấu hiệu sinh tồn…, điều dưỡng viên còn là người hỗ trợ bệnh nhân ăn uống, vệ sinh cá nhân, động viên tinh thần và phát hiện sớm những diễn biến bất thường để xử lý kịp thời.

Gắn bó 15 năm với nghề, điều dưỡng viên Đỗ Thị Lợi - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) chia sẻ: “Làm điều dưỡng vốn đã vất vả, làm ở khoa hồi sức tích cực thì áp lực lại nhân lên gấp bội vì hầu hết bệnh nhân đều nặng, nguy kịch...”.

Theo chị Lợi, công việc nhiều áp lực, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, đôi khi còn chịu sự nhìn nhận chưa đúng từ người bệnh và người nhà khiến nhiều bạn trẻ ngại theo học ngành này.

“Để bám trụ thì phải thật sự yêu nghề, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì người bệnh. Niềm vui của chúng tôi là chứng kiến bệnh nhân hồi phục sức khỏe, xuất viện trở về với gia đình” - điều dưỡng viên Lợi bộc bạch.

Điều dưỡng viên Đỗ Thị Lợi (Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh) chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: N.N

Không chỉ áp lực chuyên môn, nghề điều dưỡng còn đòi hỏi nhiều hy sinh về thời gian, sức khỏe và cuộc sống gia đình. Theo điều dưỡng viên Nay H’Chuin (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, phường Pleiku), công việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, có lúc gặp những trường hợp không hợp tác, thậm chí bạo hành bằng lời nói lẫn hành động. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều đầu tiên các y, bác sĩ nghĩ đến vẫn là ưu tiên chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

“Áp lực trực đêm, làm việc xuyên lễ, Tết, cường độ công việc cao khiến phần lớn thời gian của tôi dành cho bệnh viện trong khi thu nhập chỉ đủ sống. May mắn lớn nhất là gia đình luôn thấu hiểu, động viên để tôi yên tâm gắn bó với nghề” - điều dưỡng viên Nay H’Chuin chia sẻ.

Chung nỗi niềm ấy, điều dưỡng viên Bùi Thị Hiền - phụ trách điều dưỡng Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế Đức Cơ (xã Đức Cơ) cho biết: “Khoa cấp cứu luôn trong tình trạng căng thẳng vì là nơi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, nhiều ca nặng, nguy kịch.

Khối lượng công việc lớn, trực đêm thường xuyên, nguy cơ lây nhiễm cao trong khi thu nhập và chế độ đãi ngộ vẫn chưa tương xứng với áp lực nghề nghiệp”.

Gần 19 năm làm nghề, chị Hiền mong muốn ngành y tế sẽ có thêm những chính sách phù hợp để đội ngũ điều dưỡng, nhất là những người trẻ yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài.

Điều dưỡng viên Bùi Thị Hiền trao đổi công việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế Đức Cơ. Ảnh: N.N

Theo Thạc sĩ, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh, vai trò của điều dưỡng viên trong điều trị vô cùng quan trọng. Họ là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, thực hiện y lệnh của bác sĩ và là người tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất nên thường phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm.

Ở nhiều ca cấp cứu, phản ứng nhanh của điều dưỡng viên giúp cứu sống người bệnh trước khi bác sĩ có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh viện đang thiếu hụt nhân lực điều dưỡng do số người chọn theo ngành học này ngày càng giảm...

Cũng theo bác sĩ Mai Linh, điều khiến nhiều điều dưỡng viên áp lực không chỉ là khối lượng công việc mà còn là đôi lúc chưa nhận được sự ghi nhận đúng mức từ người bệnh và người nhà bệnh nhân. Một số hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí xúc phạm, bạo hành nhân viên y tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của đội ngũ điều dưỡng.

“Tôi mong mọi người có cái nhìn công tâm và phối hợp tốt để các y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn và mong muốn có chế độ đãi ngộ tương xứng đối với các thầy thuốc, nhân viên y tế” - bác sĩ Mai Linh nhấn mạnh.