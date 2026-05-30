LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

(GLO)- Chiều 30-5, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026.

Phối hợp tổ chức sự kiện có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Quỹ phòng - chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) và Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi mít tinh. Ảnh: Kim Hường

Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay có chủ đề: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề này nhấn mạnh yêu cầu nhận diện đúng bản chất độc hại, gây nghiện của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine. Qua đó, kêu gọi toàn xã hội cùng hành động để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và người lao động.

Theo ước tính từ Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu, sử dụng thuốc lá đã giết chết 103.000 người mỗi năm tại Việt Nam, trong đó có 84.500 người người tử vong do hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do hút thuốc thụ động.

Theo WHO, ước tính chi phí y tế và kinh tế hàng năm do thuốc lá gây ra ở Việt Nam lên tới 108.700 tỷ đồng. Chi phí ô nhiễm môi trường do thuốc lá ước tính là 99.000 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không khói thuốc; góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động.

Thông qua buổi mít tinh và các hoạt động hưởng ứng được triển khai trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Đồng thời, mỗi người trở thành người truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh; dám nói không với thuốc lá; dám nhắc nhở, dám vận động người thân, đồng nghiệp cùng chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại buổi mít tinh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đồng loạt hưởng ứng, thể hiện quyết tâm trong công tác phòng - chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc an toàn, không khói thuốc lá, bảo vệ sức khỏe người dân và thế hệ trẻ.

Diễu hành nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng - chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Kim Hường

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường chính quanh Khu công nghiệp Nhơn Hội với nhiều khẩu hiệu tuyên truyền như: không hút thuốc lá nơi công cộng; không sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng; không quảng cáo, mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc lá trái quy định; xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp không khói thuốc lá; bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nicotine và các sản phẩm thuốc lá mới.