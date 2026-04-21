(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”.

Đây là hoạt động thường niên được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tổ chức hàng năm. Kinh phí do Quỹ Toàn cầu phòng - chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ thông qua Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (Dự án RAI4E).

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Minh Hoàng

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, công tác phòng - chống sốt rét tại Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, cả nước ghi nhận 246 ca mắc, giảm 30,31% so với năm 2024; 26/34 tỉnh, thành được công nhận loại trừ sốt rét. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 25 ca mắc mới, không có trường hợp tử vong.

Tại lễ mít tinh, ngành Y tế đề nghị mỗi cán bộ y tế cần xác định phòng - chống và loại trừ sốt rét là nhiệm vụ ưu tiên; tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố mạng lưới y tế thôn, bản; đẩy mạnh truyền thông, xã hội hóa, huy động sự tham gia của các ngành và mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực và kỹ thuật cho mục tiêu loại trừ hoàn toàn sốt rét.

Ngay sau lễ mít tinh, hội nghị huy động nguồn lực cho phòng - chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam năm 2026 đã diễn ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả phòng - chống và loại trừ sốt rét 5 năm (2021-2025); tình hình sốt rét trên thế giới.

Đồng thời, đánh giá về chiến lược quốc gia phòng - chống và loại trừ sốt rét 2021-2025, định hướng kế hoạch 2026-2030; tham luận về vai trò của chính quyền các cấp trong hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng - chống sốt rét bền vững trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Trị.