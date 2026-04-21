Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Đây là hoạt động thường niên được Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tổ chức hàng năm. Kinh phí do Quỹ Toàn cầu phòng - chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ thông qua Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2024-2026 (Dự án RAI4E).

1.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Minh Hoàng

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, công tác phòng - chống sốt rét tại Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, cả nước ghi nhận 246 ca mắc, giảm 30,31% so với năm 2024; 26/34 tỉnh, thành được công nhận loại trừ sốt rét. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 25 ca mắc mới, không có trường hợp tử vong.

Tại lễ mít tinh, ngành Y tế đề nghị mỗi cán bộ y tế cần xác định phòng - chống và loại trừ sốt rét là nhiệm vụ ưu tiên; tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố mạng lưới y tế thôn, bản; đẩy mạnh truyền thông, xã hội hóa, huy động sự tham gia của các ngành và mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực và kỹ thuật cho mục tiêu loại trừ hoàn toàn sốt rét.

le-mit-tinh-huong-ung-ngay-the-gioi-phong-chong-sot-ret.jpg
Quang cảnh lễ mít tinh. Ảnh: Minh Hoàng

Ngay sau lễ mít tinh, hội nghị huy động nguồn lực cho phòng - chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam năm 2026 đã diễn ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả phòng - chống và loại trừ sốt rét 5 năm (2021-2025); tình hình sốt rét trên thế giới.

Đồng thời, đánh giá về chiến lược quốc gia phòng - chống và loại trừ sốt rét 2021-2025, định hướng kế hoạch 2026-2030; tham luận về vai trò của chính quyền các cấp trong hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng - chống sốt rét bền vững trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Trị.

Tin liên quan

Gia Lai duy trì thành quả loại trừ bệnh sốt rét

(GLO)- Nhờ triển khai nhiều biện pháp phòng, chống sốt rét, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2002, toàn tỉnh ghi nhận trên 14.400 bệnh nhân sốt rét thì đến năm 2020 đã giảm còn 586 bệnh nhân, đặc biệt từ đầu năm 2025 đến nay tỉnh Gia Lai không ghi nhận ca mắc sốt rét.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án.

Gia Lai: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề gây lãng phí để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Việt Nam – Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Sau cuộc hội đàm sáng nay (15/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như: kiểm dịch thực vật, đường sắt, thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới…

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

null