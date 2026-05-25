Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

(GLO)- Tối 24-5 (nhằm mùng 8-4 năm Bính Ngọ), tại lễ đài chính của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai (chùa Tỉnh Hội, phường Quy Nhơn) đã diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với chủ đề “Hành trình ánh sáng - Chạm vào từ bi”.

Tham dự Đại lễ có bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Minh Trưởng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn; lãnh đạo Hội đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong tỉnh.

Quang cảnh Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí trang nghiêm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các nghi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh và cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình cho nhân dân.

Đại lễ Phật đản là sự kiện trọng đại, thiêng liêng của tăng ni, phật tử trên toàn thế giới, kỷ niệm 3 sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gồm: Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết bàn. Từ năm 1999, Đại lễ Vesak đã được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình.

Bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại Đại lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu gửi lời chúc mừng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo Gia Lai trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, khoan dung và nghĩa tình trong cộng đồng.

Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp để tăng ni, phật tử tưởng nhớ và tri ân Đức Phật, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và lối sống hướng thiện.

Qua đó, đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và phát triển bền vững.