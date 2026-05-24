Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Khởi công Dự án Khu đô thị Vân Hà tại phường Quy Nhơn Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ TRÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-5, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Vân Hà tại phường Quy Nhơn Bắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến dự lễ khởi công.

du-an-khu-do-thi-van-ha.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự án Khu đô thị Vân Hà được phát triển bởi liên danh Công ty cổ phần Phú Tài, Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Miền Bắc; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà.

Dự án Khu đô thị Vân Hà có 3 mặt giáp sông Hà Thanh, quy mô diện tích gần 50 ha, được xây dựng theo mô hình khu đô thị sinh thái, với hơn 1.000 nhà ở riêng lẻ thuộc khu thấp tầng, cùng hơn 2.200 căn hộ chung cư thuộc khu cao tầng. Cùng với đó là hệ thống thương mại, dịch vụ và các công trình y tế, giáo dục. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.300 tỷ đồng.

phac-hoa-tong-the-du-an-kdt-van-ha.jpg
Phác họa tổng thể dự án. Ảnh: ĐVCC

Với sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự chuẩn bị kỹ về các nguồn lực, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà cam kết xây dựng Khu đô thị Vân Hà theo mô hình đô thị sinh thái với không gian sống xanh giữa lòng phố thị, hướng đến giá trị an cư bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết; bảo đảm chất lượng công trình, tính đồng bộ, mỹ quan và hiệu quả lâu dài của dự án.

pct-hoang-pb-tren-buc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong quá trình triển khai, cần ưu tiên đầu tư hoàn thiện các khu tái định cư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư; hướng tới xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, đáng sống.

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, chất lượng công trình và vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật và mục tiêu đề ra.

chu-dau-tu-dong-gop-quy-den-on-dap-nghia-va-quy-vi-nguoi-ngheo-cua-phuong-quy-nhon-bac.jpg
Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Trung Nghĩa

Nhân lễ khởi công dự án, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của phường Quy Nhơn Bắc.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

null