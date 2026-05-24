(GLO)- Sáng 24-5, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Vân Hà tại phường Quy Nhơn Bắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến dự lễ khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự án Khu đô thị Vân Hà được phát triển bởi liên danh Công ty cổ phần Phú Tài, Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Miền Bắc; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà.

Dự án Khu đô thị Vân Hà có 3 mặt giáp sông Hà Thanh, quy mô diện tích gần 50 ha, được xây dựng theo mô hình khu đô thị sinh thái, với hơn 1.000 nhà ở riêng lẻ thuộc khu thấp tầng, cùng hơn 2.200 căn hộ chung cư thuộc khu cao tầng. Cùng với đó là hệ thống thương mại, dịch vụ và các công trình y tế, giáo dục. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.300 tỷ đồng.

Phác họa tổng thể dự án. Ảnh: ĐVCC

Với sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự chuẩn bị kỹ về các nguồn lực, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà cam kết xây dựng Khu đô thị Vân Hà theo mô hình đô thị sinh thái với không gian sống xanh giữa lòng phố thị, hướng đến giá trị an cư bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết; bảo đảm chất lượng công trình, tính đồng bộ, mỹ quan và hiệu quả lâu dài của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong quá trình triển khai, cần ưu tiên đầu tư hoàn thiện các khu tái định cư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư; hướng tới xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, đáng sống.

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, chất lượng công trình và vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật và mục tiêu đề ra.

Nhân lễ khởi công dự án, Công ty cổ phần Đầu tư Phú Tài Vân Hà đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của phường Quy Nhơn Bắc.