Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, điều kiện sản xuất và đời sống người dân, song 6 tháng đầu năm 2026, 7 xã biên giới đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Cụ thể, tại xã Ia O, tổng diện tích cây trồng đạt hơn 5.600 ha, trong đó cây công nghiệp dài ngày chiếm trên 4.800 ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Đối với xã Ia Pnôn, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,35%; sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì hiệu quả. Địa phương triển khai 5 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn hơn 3,3 tỷ đồng, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại xã Ia Chia, tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm đạt gần 477 tấn; thu ngân sách đạt gần 90% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, chuyển đổi số, cải cách hành chính được chú trọng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%. Địa phương cũng đang triển khai xây dựng mô hình “Xã không ma túy” giai đoạn 2025-2030.

Đối với xã Ia Dom, tính đến ngày 5-6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 17,4 tỷ đồng (không tính nguồn bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I; Trạm Y tế xã khám, cấp thuốc bảo hiểm y tế cho gần 900 lượt người...

Tương tự, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Ia Nan trong 6 tháng ước đạt 245,85 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,44%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo kế hoạch, hiện đang thi công 9 công trình với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt hơn 5 tỷ đồng, tương đương 25,86% kế hoạch vốn.

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã Ia Púch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 8,75 %; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 45 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,943 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 2,83%. Địa phương tập trung phát triển nông nghiệp, quản lý đất đai, bảo vệ rừng và thực hiện mục tiêu giảm 30 hộ nghèo trong năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom Trần Ngọc Phận báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Mơ có 3.460 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Hiện trên địa bàn xã có 2 đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 và nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đang hoạt động.

Tình hình thu ngân sách trên địa bàn xã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Tổng chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026 gần 14 tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng vùng tưới phục vụ nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng; đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và giải quyết việc làm cho người dân vùng biên giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Thường trực Đảng ủy, UBND 7 xã phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, chọn đúng việc trọng tâm, không dàn trải.

Việc thuộc thẩm quyền, xã phải chủ động làm ngay, nhất là sắp xếp thôn, làng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; quản lý đất đai, rừng; chuẩn bị vận hành trường nội trú liên cấp; đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao 1 đầu mối theo dõi, tổng hợp, xử lý kiến nghị của 7 xã; trong tháng 7-2026, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả xử lý bước đầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ chủ trì rà soát biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu phòng chuyên môn, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng xã biên giới. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã rà soát toàn bộ kiến nghị đầu tư hạ tầng của 7 xã, nguyên tắc là ưu tiên công trình thật sự cấp bách.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công, nhanh chóng thực hiện các phương án tuyển sinh, đội ngũ, tổ chức dạy học và vận hành dự án 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, quản lý chặt biên giới; tăng cường đối ngoại cơ sở với các địa phương giáp biên giới của Campuchia; duy trì giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ thông tin, phục vụ phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.