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Thời sự

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai hội đàm với Thường trực HĐND tỉnh Attapeu

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Sáng 17-8, tại tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Attapeu.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về phía tỉnh Attapeu có các đồng chí: Phu-vanh Phôm-ma-chăn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; On-sảy Miên-la-văn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Attapeu Phu-vanh Phôm-ma-chăn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Attapeu Phu-vanh Phôm-ma-chăn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai sang trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Attapeu cho biết: HĐND tỉnh Attapeu tập trung thực hiện 3 chức năng trọng tâm gồm: quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; giám sát việc thực hiện pháp luật, nghị quyết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, xem xét 11 nội dung, thông qua 11 nghị quyết; đồng thời, duy trì các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND.

Thời gian tới, HĐND tỉnh Attapeu mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, tổ chức hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của HĐND và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai cũng như giữa 2 đất nước Lào - Việt Nam.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản - Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng thời khẳng định, đây là mất mát lớn đối với đất nước Lào, là niềm tiếc thương sâu sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân cho biết: Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào và 2 tỉnh Gia Lai - Attapeu; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND, nhất là công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho Thường trực HĐND tỉnh Attapeu. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau sáp nhập và những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, tăng cường giám sát, chất vấn, giải trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, đoàn công tác của HĐND tỉnh Gia Lai mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

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Thường trực HĐND tỉnh Attapeu (bên phải) tặng quà cho Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐND 2 tỉnh Gia Lai và Attapeu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND địa phương với nhiều nét tương đồng.

Trong đó, tập trung thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công; theo dõi việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân.

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